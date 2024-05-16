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Косметические средстваКосметические средства для здоровьяБАЛЬЗАМ "ОКОПНИК И САБЕЛЬНИК БОЛОТНЫЙ" серии ДОМАШНИЙ ДОКТОРЦены в аптеках

БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК И САБЕЛЬНИК БОЛОТНЫЙ" серии ДОМАШНИЙ ДОКТОР 75 мл - Харьков (231920) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено
В других городах:
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Сумы, ул. Ахтырская, 18
Всего: упаковка (1)
67,47
Экономия: -4,87 грн
62,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Сумы, ул. Героев Крут, 76/1
Всего: упаковка (3)
72,85
Экономия: -10,15 грн
62,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Сумы, ул. Вооруженных Сил Украины, 18
Всего: упаковка (1)
64,24
Экономия: -6,67 грн
57,57 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Сумы, просп. Лушпы Михаила, 7/1
Всего: упаковка (2)
54,46
Экономия: -5,52 грн
48,94 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Сумы, ул. Кондратьева Герасима, 122
Всего: упаковка (1)
67,76
Экономия: -5,34 грн
62,42 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Сумы, ул. Троицкая, 51
Всего: упаковка (1)
70,70
Экономия: -6,33 грн
64,37 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Сумы, ул. Нижневоскресенская, 1
Всего: упаковка (1)
56,57
Экономия: -2,20 грн
54,37 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Сумы, ул. 1-я Набережная Реки Стрелки, 8
Всего: упаковка (3)
56,41
Экономия: -3,08 грн
53,33 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Сумы, ул. Британская, 23
Всего: упаковка (1)
56,79
Экономия: -2,42 грн
54,37 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Сумы, ул. Британская, 41
Всего: упаковка (1)
71,19
Экономия: -7,85 грн
63,34 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Сумы, ул. Ильинская, 49-А
Всего: упаковка (2)
66,01
Экономия: -4,11 грн
61,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Павлоград, ул. Западнодонбасская, 13
Всего: упаковка (1)
55,56
Экономия: -2,23 грн
53,33 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Павлоград, ул. Западнодонбасская, 3-А
Всего: упаковка (1)
68,69
Экономия: -6,48 грн
62,21 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Першотравенск, ул. Стуса Василия, 13
Всего: упаковка (1)
57,11
Экономия: -2,74 грн
54,37 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Березинская, 20
Всего: упаковка (2)
63,75
Экономия: -7,84 грн
55,91 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, пер. Вольный, 2-А
Всего: упаковка (1)
62,43
Экономия: -8,89 грн
53,54 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, ул. Семафорная, 28
Всего: упаковка (1)
63,84
Экономия: -9,81 грн
54,03 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Терещенковская, 22-А
Всего: упаковка (1)
62,71
Экономия: -8,92 грн
53,79 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, просп. Слобожанский, 4
Всего: упаковка (1)
56,39
Экономия: -3,69 грн
52,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (1)
62,66
Экономия: -9,02 грн
53,64 грн