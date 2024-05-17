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Косметические средстваКосметические средства для здоровьяБАЛЬЗАМ "БИШОФИТ С ЗОЛОТЫМ УСОМ" серии ДОМАШНИЙ ДОКТОРЦены в аптеках

БАЛЬЗАМ "БИШОФИТ С ЗОЛОТЫМ УСОМ" серии ДОМАШНИЙ ДОКТОР 42 мл - Одесса (231918) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Петрова Генерала, 33
Всего: упаковка (1)
55,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Одесса, ул. Черняховского, 1
Всего: упаковка (1)
55,01
Экономия: -4,82 грн
50,19 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, просп. Глушко Академика, 22
Всего: упаковка (1)
62,27
Экономия: -5,20 грн
57,07 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Палия Семена, 70
Всего: упаковка (1)
49,41
Экономия: -1,95 грн
47,46 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Архангельская, 2
Всего: упаковка (1)
50,76
Экономия: -3,30 грн
47,46 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 18:00
Покров, ул. Торговая, 54/2
Всего: упаковка (1)
55,99
Экономия: -5,16 грн
50,83 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 18:30
Никополь, просп. Трубников, 7-А
Всего: упаковка (1)
58,27
Экономия: -7,78 грн
50,49 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Кременчуг, перек. Сердюка Игоря / Маслова Академика, 4/11
Всего: упаковка (1)
52,51
Экономия: -2,21 грн
50,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Кременчуг, ул. Халаменюка, 14
Всего: упаковка (1)
60,42
Экономия: -9,90 грн
50,52 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Кременчуг, просп. Свободы, 31
Всего: упаковка (1)
49,26
Экономия: -1,80 грн
47,46 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кременчуг, просп. Свободы, 47
Всего: упаковка (2)
49,19
Экономия: -1,73 грн
47,46 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Кременчуг, просп. Свободы, 65
Всего: упаковка (1)
58,34
Экономия: -7,69 грн
50,65 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кременчуг, просп. Свободы, 83/1
Всего: упаковка (1)
49,81
Экономия: -2,35 грн
47,46 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Энтузиастов, 3
Всего: упаковка (1)
54,68
Экономия: -3,60 грн
51,08 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Каменское, ул. Коновалова Сержанта, 18/26
Всего: упаковка (1)
48,96
Экономия: -1,50 грн
47,46 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Каменское, ул. Каштанов, 2/22
Всего: упаковка (1)
50,54
Экономия: -3,08 грн
47,46 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
Всего: упаковка (1)
56,02
Экономия: -6,31 грн
49,71 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Каменское, ул. Грушевского Михаила, 23
Всего: упаковка (1)
50,40
Экономия: -2,94 грн
47,46 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Школьная, 13
Всего: упаковка (1)
58,32
Экономия: -7,83 грн
50,49 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Чаривная, 121
Всего: упаковка (1)
56,54
Экономия: -4,36 грн
52,18 грн