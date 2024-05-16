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Косметические средстваКосметические средства для здоровьяБАЛЬЗАМ "БИШОФИТ С ЗОЛОТЫМ УСОМ" серии ДОМАШНИЙ ДОКТОРЦены в аптеках

БАЛЬЗАМ "БИШОФИТ С ЗОЛОТЫМ УСОМ" серии ДОМАШНИЙ ДОКТОР 42 мл - Харьков (231918) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено
В других городах:
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Ахтырка, пер. Харьковский, 2
Всего: упаковка (2)
60,06
Экономия: -4,90 грн
55,16 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Великотырновская, 35/2
Всего: упаковка (1)
58,71
Экономия: -6,18 грн
52,53 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Сумы, ул. Вооруженных Сил Украины, 18
Всего: упаковка (1)
56,04
Экономия: -5,82 грн
50,22 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Сумы, просп. Лушпы Михаила, 45/1
Всего: упаковка (2)
63,93
Экономия: -8,25 грн
55,68 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Сумы, ул. 1-я Набережная Реки Стрелки, 8
Всего: упаковка (1)
43,54
Экономия: -2,38 грн
41,16 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Сумы, ул. Британская, 23
Всего: упаковка (1)
49,57
Экономия: -2,11 грн
47,46 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Павлоград, ул. Героев Украины, 2-В
Всего: упаковка (1)
58,39
Экономия: -10,57 грн
47,82 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Павлоград, ул. Полтавская, 127-Г/1
Всего: упаковка (2)
50,45
Экономия: -2,99 грн
47,46 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Новомосковск, перек. Сучкова / Гетманская, 13/30
Всего: упаковка (1)
50,05
Экономия: -2,59 грн
47,46 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Першотравенск, ул. Стуса Василия, 13
Всего: упаковка (1)
49,85
Экономия: -2,39 грн
47,46 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, пер. Вольный, 2-А
Всего: упаковка (1)
50,30
Экономия: -2,84 грн
47,46 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, ул. Семафорная, 28
Всего: упаковка (1)
58,51
Экономия: -8,99 грн
49,52 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, просп. Слобожанский, 4
Всего: упаковка (2)
50,18
Экономия: -4,48 грн
45,70 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 30-Д
Всего: упаковка (2)
50,68
Экономия: -3,22 грн
47,46 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Каменское, бульв. Строителей, 19-А/2
Всего: упаковка (1)
52,68
Экономия: -4,53 грн
48,15 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, ул. Каштанов, 2/22
Всего: упаковка (1)
49,79
Экономия: -2,33 грн
47,46 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, ул. Коновалова Сержанта, 18/26
Всего: упаковка (1)
50,24
Экономия: -2,78 грн
47,46 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, ул. Грушевского Михаила, 23
Всего: упаковка (1)
49,91
Экономия: -2,94 грн
46,97 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Ромны, ул. Соборная, 6
Всего: упаковка (1)
63,37
Экономия: -7,66 грн
55,71 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Кременчуг, просп. Свободы, 83/1
Всего: упаковка (1)
50,38
Экономия: -2,92 грн
47,46 грн