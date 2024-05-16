К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено

В других городах:

Аптека низких цен Подробнее Закрыто Открывается в 07:30 График работы Ахтырка, пер. Харьковский, 2 Всего: упаковка (2) 60,06 Экономия: -4,90 грн 55,16 грн Забронировать

Аптека копейка Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Полтава, ул. Великотырновская, 35/2 Всего: упаковка (1) 58,71 Экономия: -6,18 грн 52,53 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Сумы, ул. Вооруженных Сил Украины, 18 Всего: упаковка (1) 56,04 Экономия: -5,82 грн 50,22 грн Забронировать

Аптека копейка Подробнее Закрыто Открывается в 07:30 График работы Сумы, просп. Лушпы Михаила, 45/1 Всего: упаковка (2) 63,93 Экономия: -8,25 грн 55,68 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Закрыто Открывается в 07:30 График работы Сумы, ул. 1-я Набережная Реки Стрелки, 8 Всего: упаковка (1) 43,54 Экономия: -2,38 грн 41,16 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Сумы, ул. Британская, 23 Всего: упаковка (1) 49,57 Экономия: -2,11 грн 47,46 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Закрыто Открывается в 07:30 График работы Павлоград, ул. Героев Украины, 2-В Всего: упаковка (1) 58,39 Экономия: -10,57 грн 47,82 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Закрыто Открывается в 07:00 График работы Павлоград, ул. Полтавская, 127-Г/1 Всего: упаковка (2) 50,45 Экономия: -2,99 грн 47,46 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Новомосковск, перек. Сучкова / Гетманская, 13/30 Всего: упаковка (1) 50,05 Экономия: -2,59 грн 47,46 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Першотравенск, ул. Стуса Василия, 13 Всего: упаковка (1) 49,85 Экономия: -2,39 грн 47,46 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Закрыто Открывается в 07:30 График работы Днепр, пер. Вольный, 2-А Всего: упаковка (1) 50,30 Экономия: -2,84 грн 47,46 грн Забронировать

Аптека шар@ Подробнее Закрыто Открывается в 07:30 График работы Днепр, ул. Семафорная, 28 Всего: упаковка (1) 58,51 Экономия: -8,99 грн 49,52 грн Забронировать

Аптека шар@ Подробнее Закрыто Открывается в 07:30 График работы Днепр, просп. Слобожанский, 4 Всего: упаковка (2) 50,18 Экономия: -4,48 грн 45,70 грн Забронировать

Аптека копейка Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Днепр, просп. Героев, 30-Д Всего: упаковка (2) 50,68 Экономия: -3,22 грн 47,46 грн Забронировать

Аптека копейка Подробнее Закрыто Открывается в 07:30 График работы Каменское, бульв. Строителей, 19-А/2 Всего: упаковка (1) 52,68 Экономия: -4,53 грн 48,15 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Каменское, ул. Каштанов, 2/22 Всего: упаковка (1) 49,79 Экономия: -2,33 грн 47,46 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Каменское, ул. Коновалова Сержанта, 18/26 Всего: упаковка (1) 50,24 Экономия: -2,78 грн 47,46 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Каменское, ул. Грушевского Михаила, 23 Всего: упаковка (1) 49,91 Экономия: -2,94 грн 46,97 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Закрыто Открывается в 07:30 График работы Ромны, ул. Соборная, 6 Всего: упаковка (1) 63,37 Экономия: -7,66 грн 55,71 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Закрыто Открывается в 07:30 График работы Кременчуг, просп. Свободы, 83/1 Всего: упаковка (1) 50,38 Экономия: -2,92 грн 47,46 грн Забронировать