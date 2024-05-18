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Косметические средстваКосметические средства для здоровьяБАЛЬЗАМ "РАСТИРКА ДЛЯ НОГ" серии ДОМАШНИЙ ДОКТОРЦены в аптеках

БАЛЬЗАМ "РАСТИРКА ДЛЯ НОГ" серии ДОМАШНИЙ ДОКТОР 75 мл - Запорожье (231912) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 35 аптеках
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1)
60,95
Экономия: -10,61 грн
50,34 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (1)
56,00
Экономия: -2,92 грн
53,08 грн
Аптека копейка
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Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (1)
72,63
Экономия: -13,70 грн
58,93 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Школьная, 13
Всего: упаковка (1)
58,32
Экономия: -7,83 грн
50,49 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 9-А
Всего: упаковка (2)
53,18
Экономия: -8,28 грн
44,90 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
Всего: упаковка (2)
72,96
Экономия: -6,14 грн
66,82 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
Всего: упаковка (1)
61,46
Экономия: -5,68 грн
55,78 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 121
Всего: упаковка (1)
56,54
Экономия: -4,36 грн
52,18 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 121
Всего: упаковка (1)
62,35
Экономия: -6,57 грн
55,78 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Историческая, 35
Всего: упаковка (1)
55,74
Экономия: -5,17 грн
50,57 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 58
Всего: упаковка (1)
74,74
Экономия: -8,82 грн
65,92 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 59
Всего: упаковка (2)
50,12
Экономия: -5,90 грн
44,22 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чайкиной Лизы, 51
Всего: упаковка (1)
57,82
Экономия: -1,92 грн
55,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Авраменко, 13
Всего: упаковка (1)
61,67
Экономия: -4,57 грн
57,10 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Маковского Спартака, 5
Всего: упаковка (1)
64,89
Экономия: -4,79 грн
60,10 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, просп. Соборный, 1-Г
Всего: упаковка (1)
61,18
Экономия: -4,00 грн
57,18 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Космическая, 96
Всего: упаковка (1)
60,20
Экономия: -9,70 грн
50,50 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Космическая, 87
Всего: упаковка (1)
49,49
Экономия: -2,03 грн
47,46 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Ладожская, 14
Всего: упаковка (1)
59,69
Экономия: -3,82 грн
55,87 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 16-А
Всего: упаковка (1)
54,13
Экономия: -6,13 грн
48,00 грн