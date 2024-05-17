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БАЛЬЗАМ "РАСТИРКА ДЛЯ НОГ" серии ДОМАШНИЙ ДОКТОР 75 мл - Одесса (231912) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 11 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:30
Одесса, ул. Черняховского, 1-А
Всего: упаковка (1)
61,43
Экономия: -6,27 грн
55,16 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Одесса, ул. Черняховского, 1
Всего: упаковка (1)
61,14
Экономия: -5,36 грн
55,78 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, дорога Фонтанская, 16/11
Всего: упаковка (1)
56,45
Экономия: -8,86 грн
47,59 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Королева Академика, 42/44
Всего: упаковка (1)
72,63
Экономия: -11,75 грн
60,88 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, просп. Глушко Академика, 22
Всего: упаковка (6)
50,18
Экономия: -2,72 грн
47,46 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, просп. Глушко Академика, 14
Всего: упаковка (3)
57,18
Экономия: -8,56 грн
48,62 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Палия Семена, 70
Всего: упаковка (5)
57,16
Экономия: -7,26 грн
49,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Героев обороны Одессы, 52-А
Всего: упаковка (1)
73,09
Экономия: -6,27 грн
66,82 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Сахарова Академика, 24
Всего: упаковка (1)
49,87
Экономия: -2,41 грн
47,46 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Ойстраха Давида, 7-В
Всего: упаковка (2)
57,05
Экономия: -5,28 грн
51,77 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, просп. Добровольского, 159
Всего: упаковка (1)
74,21
Экономия: -9,90 грн
64,31 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Черноморск, просп. Мира, 31-М
Всего: упаковка (2)
72,67
Экономия: -6,47 грн
66,20 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Черноморск, ул. Александрийская, 18-Г
Всего: упаковка (1)
58,85
Экономия: -9,10 грн
49,75 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Черноморск, просп. Мира, 37
Всего: упаковка (1)
50,14
Экономия: -1,76 грн
48,38 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Белгород-Днестровский, ул. Победы, 2-М
Всего: упаковка (1)
55,12
Экономия: -5,97 грн
49,15 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Раздельная, ул. Привокзальная, 2-Б
Всего: упаковка (3)
55,24
Экономия: -7,97 грн
47,27 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Кропивницкий, ул. Жадова Генерала, 28
Всего: упаковка (1)
57,73
Экономия: -9,91 грн
47,82 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Чобану Степана, 13-Г
Всего: упаковка (1)
74,09
Экономия: -9,08 грн
65,01 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:00
Никополь, просп. Трубников, 15
Всего: упаковка (2)
67,96
Экономия: -12,30 грн
55,66 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Кременчуг, перек. Сердюка Игоря / Маслова Академика, 4/11
Всего: упаковка (2)
58,46
Экономия: -3,41 грн
55,05 грн