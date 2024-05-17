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Косметические средстваКосметические средства для здоровьяБАЛЬЗАМ "РАСТИРКА ДЛЯ НОГ" серии ДОМАШНИЙ ДОКТОРЦены в аптеках

БАЛЬЗАМ "РАСТИРКА ДЛЯ НОГ" серии ДОМАШНИЙ ДОКТОР 75 мл - Львов (231912) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (1)
55,96
Экономия: -5,40 грн
50,56 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Научная, 51
Всего: упаковка (1)
58,37
Экономия: -7,86 грн
50,51 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Ровно, ул. Базарная, 6
Всего: упаковка (1)
53,87
Экономия: -4,56 грн
49,31 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Боярка, ул. Молодежная, 2-А
Всего: упаковка (1)
56,35
Экономия: -6,13 грн
50,22 грн
Свк фарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Берестейский, 108/1
Всего: упаковка (2)
44,00 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, бульв. Вацлава Гавела, 6/7-А
Всего: упаковка (1)
66,20
Экономия: -16,08 грн
50,12 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Соломенская, 14
Всего: упаковка (1)
63,66
Экономия: -7,95 грн
55,71 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
Всего: упаковка (4)
66,20
Экономия: -16,08 грн
50,12 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
Всего: упаковка (3)
66,20
Экономия: -16,08 грн
50,12 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Окипной Раисы, 9
Всего: упаковка (3)
60,10
Экономия: -14,56 грн
45,54 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Лисковская, 12/1
Всего: упаковка (1)
61,48
Экономия: -5,09 грн
56,39 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Шолом-Алейхема, 3
Всего: упаковка (1)
66,20
Экономия: -16,08 грн
50,12 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 62
Всего: упаковка (2)
50,16
Экономия: -1,78 грн
48,38 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Доценко, 10
Всего: упаковка (1)
63,67
Экономия: -8,40 грн
55,27 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Раздельная, ул. Привокзальная, 2-Б
Всего: упаковка (3)
54,24
Экономия: -6,97 грн
47,27 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Нежин, ул. Шевченко Тараса, 126/40
Всего: упаковка (1)
53,05
Экономия: -4,39 грн
48,66 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Жадова Генерала, 28
Всего: упаковка (1)
57,97
Экономия: -10,15 грн
47,82 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Кропивницкий, ул. Чобану Степана, 13-Г
Всего: упаковка (1)
72,70
Экономия: -7,69 грн
65,01 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Ойстраха Давида, 7-В
Всего: упаковка (2)
57,47
Экономия: -5,70 грн
51,77 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Одесса, просп. Добровольского, 159
Всего: упаковка (1)
73,55
Экономия: -9,24 грн
64,31 грн