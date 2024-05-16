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БАЛЬЗАМ "РАСТИРКА ДЛЯ НОГ" серии ДОМАШНИЙ ДОКТОР 75 мл - Харьков (231912) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено
В других городах:
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Чугуев, ул. Музейная, 9
Всего: упаковка (1)
61,01
Экономия: -5,66 грн
55,35 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Полтава, ул. Соборности, 64-Е
Всего: упаковка (1)
58,75
Экономия: -5,21 грн
53,54 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Великотырновская, 39-А
Всего: упаковка (1)
64,38
Экономия: -6,32 грн
58,06 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Сумы, ул. Кондратьева Герасима, 122
Всего: упаковка (2)
59,15
Экономия: -2,76 грн
56,39 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Павлоград, ул. Полтавская, 127-Г/1
Всего: упаковка (1)
74,30
Экономия: -11,81 грн
62,49 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Терещенковская, 22-А
Всего: упаковка (1)
58,52
Экономия: -2,62 грн
55,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Миргород, ул. Гоголя, 170-Б
Всего: упаковка (2)
55,21
Экономия: -3,80 грн
51,41 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Кременчуг, просп. Свободы, 65
Всего: упаковка (1)
64,98
Экономия: -9,71 грн
55,27 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Кременчуг, ул. Старшего Лейтенанта Кагала, 43
Всего: упаковка (1)
63,08
Экономия: -7,74 грн
55,34 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кременчуг, перек. Сердюка Игоря / Маслова Академика, 4/11
Всего: упаковка (2)
57,93
Экономия: -2,88 грн
55,05 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 59
Всего: упаковка (2)
50,76
Экономия: -6,54 грн
44,22 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Историческая, 35
Всего: упаковка (1)
55,42
Экономия: -4,85 грн
50,57 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Маковского Спартака, 5
Всего: упаковка (1)
64,53
Экономия: -4,43 грн
60,10 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Авраменко, 13
Всего: упаковка (1)
60,64
Экономия: -3,54 грн
57,10 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Ладожская, 14
Всего: упаковка (1)
61,02
Экономия: -5,15 грн
55,87 грн
Социальный проект благодия
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Счастливая, 9
Всего: упаковка (2)
59,66
Экономия: -3,79 грн
55,87 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Рустави, 2
Всего: упаковка (1)
60,00
Экономия: -3,00 грн
57,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 121
Всего: упаковка (1)
62,68
Экономия: -6,90 грн
55,78 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 121
Всего: упаковка (1)
55,69
Экономия: -3,51 грн
52,18 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Счастливая, 15
Всего: упаковка (1)
64,81
Экономия: -2,81 грн
62,00 грн