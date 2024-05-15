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Косметические средстваКосметические средства для здоровьяБАЛЬЗАМ "РАСТИРКА ДЛЯ НОГ" серии ДОМАШНИЙ ДОКТОРЦены в аптеках

БАЛЬЗАМ "РАСТИРКА ДЛЯ НОГ" серии ДОМАШНИЙ ДОКТОР 75 мл - Днепр (Днепропетровск) (231912) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Днепр (Днепропетровск) не найдено
В других городах:
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Терещенковская, 22-А
Всего: упаковка (1)
58,52
Экономия: -2,62 грн
55,90 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Рустави, 2
Всего: упаковка (1)
60,00
Экономия: -3,00 грн
57,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Ладожская, 14
Всего: упаковка (1)
61,02
Экономия: -5,15 грн
55,87 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 59
Всего: упаковка (2)
50,76
Экономия: -6,54 грн
44,22 грн
Социальный проект благодия
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Счастливая, 9
Всего: упаковка (2)
59,66
Экономия: -3,79 грн
55,87 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Историческая, 35
Всего: упаковка (1)
55,42
Экономия: -4,85 грн
50,57 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Счастливая, 15
Всего: упаковка (1)
64,81
Экономия: -2,81 грн
62,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:00
Павлоград, ул. Полтавская, 127-Г/1
Всего: упаковка (1)
74,30
Экономия: -11,81 грн
62,49 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 9-А
Всего: упаковка (2)
52,83
Экономия: -7,93 грн
44,90 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (1)
73,91
Экономия: -14,98 грн
58,93 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1)
61,87
Экономия: -11,53 грн
50,34 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Маковского Спартака, 5
Всего: упаковка (1)
64,53
Экономия: -4,43 грн
60,10 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Сергиенко Василия, 33
Всего: упаковка (1)
60,44
Экономия: -5,28 грн
55,16 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Авраменко, 13
Всего: упаковка (1)
60,64
Экономия: -3,54 грн
57,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Героев 93-й Бригады, 15
Всего: упаковка (1)
54,85
Экономия: -8,14 грн
46,71 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Чаривная, 121
Всего: упаковка (1)
55,69
Экономия: -3,51 грн
52,18 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Чаривная, 121
Всего: упаковка (1)
62,68
Экономия: -6,90 грн
55,78 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (1)
56,37
Экономия: -3,29 грн
53,08 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
Всего: упаковка (1)
61,29
Экономия: -5,51 грн
55,78 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Школьная, 13
Всего: упаковка (1)
58,34
Экономия: -7,85 грн
50,49 грн