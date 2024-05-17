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АКУЛИЙ ХРЯЩ крем 150 мл для суставов - Львов (462451) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 8 аптеках
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (1)
226,93
Экономия: -30,46 грн
196,47 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Зеленая, 1
Всего: упаковка (1)
215,79
Экономия: -25,76 грн
190,03 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Петлюры Симона, 2-А
Всего: упаковка (1)
227,76
Экономия: -27,09 грн
200,67 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Петлюры Симона, 2
Всего: упаковка (1)
190,00 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Княгини Ольги, 69-А
Всего: упаковка (2)
212,76
Экономия: -14,48 грн
198,28 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Стрыйская, 57
Всего: упаковка (1)
235,61
Экономия: -43,14 грн
192,47 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Сыховская, 8
Всего: упаковка (1)
209,23
Экономия: -17,93 грн
191,30 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Красной Калины, 64
Всего: упаковка (1)
205,41
Экономия: -14,21 грн
191,20 грн
В других городах:
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Рогатин, пл. Роксоланы, 30
Всего: упаковка (20)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
207,20 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Рогатин, ул. Галицкая, 56-А
Всего: упаковка (20)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
207,20 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Стрый, ул. Хмельницкого Богдана, 5/1
Всего: упаковка (2)
219,21
Экономия: -22,74 грн
196,47 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Трускавец, ул. Стебницкая, 27
Всего: упаковка (1)
226,53
Экономия: -22,71 грн
203,82 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Бурштын, ул. Калушская, 6
Всего: упаковка (20)
Наличие на 2024-05-21 - 18:00
207,20 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Бурштын, ул. Калушская, 18
Всего: упаковка (20)
Наличие на 2024-05-21 - 18:00
207,20 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Бережаны, ул. Хмельницкого Богдана, 52-А
Всего: упаковка (20)
Наличие на 2024-05-21 - 12:00
207,20 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Бережаны, ул. Бандеры Степана, 16-Д
Всего: упаковка (20)
Наличие на 2024-05-21 - 18:00
207,20 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:30
Бережаны, ул. Бандеры Степана, 12
Всего: упаковка (20)
Наличие на 2024-05-21 - 20:00
207,20 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Бережаны, пл. Рынок, 20
Всего: упаковка (20)
Наличие на 2024-05-21 - 12:00
207,20 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Болехов, пл. Франко Ивана, 4
Всего: упаковка (20)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
207,20 грн
Ощад аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Болехов, пл. Франко Ивана, 6/8
Всего: упаковка (20)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
207,20 грн