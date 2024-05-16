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АКУЛИЙ ХРЯЩ крем 150 мл для суставов - Харьков (462451) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Юбилейный, 32/186
Всего: упаковка (1)
216,26
Экономия: -22,31 грн
193,95 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Героев Труда, 20/321-Б
Всего: упаковка (1)
221,91
Экономия: -17,87 грн
204,04 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Грицевца Сергея, 35-В
Всего: упаковка (2)
240,41
Экономия: -35,37 грн
205,04 грн
В других городах:
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Закрыто Открывается в 08:00
Котельва, ул. Полтавский Шлях, 211
Всего: упаковка (1)
199,42
Экономия: -11,92 грн
187,50 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Калиновая, 11-Б
Всего: упаковка (2)
212,05
Экономия: -14,73 грн
197,32 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Мира, 2-К
Всего: упаковка (1)
237,90
Экономия: -37,20 грн
200,70 грн
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Закрыто Открывается в 07:00
Миргород, ул. Гоголя, 170-Б
Всего: упаковка (2)
214,83
Экономия: -14,36 грн
200,47 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Мономаха Владимира, 11
Всего: упаковка (1)
228,59
Экономия: -34,16 грн
194,43 грн
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
Всего: упаковка (1)
217,16
Экономия: -20,51 грн
196,65 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, пер. Парусный, 18-Л
Всего: упаковка (1)
211,45
Экономия: -16,18 грн
195,27 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, просп. Победы, 2-Б
Всего: упаковка (1)
225,44
Экономия: -23,09 грн
202,35 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:00
Ромны, ул. Руденко, 23
Всего: упаковка (1)
226,98
Экономия: -25,62 грн
201,36 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Горишние Плавни, просп. Героев Днепра, 79
Всего: упаковка (1)
232,93
Экономия: -26,85 грн
206,08 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кременчуг, кв-л 101-й, 3
Всего: упаковка (1)
229,31
Экономия: -27,76 грн
201,55 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Кременчуг, ул. Старшего Лейтенанта Кагала, 43
Всего: упаковка (1)
231,99
Экономия: -27,79 грн
204,20 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кременчуг, ул. Небесной Сотни, 22/13
Всего: упаковка (2)
213,93
Экономия: -24,50 грн
189,43 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кременчуг, перек. Сердюка Игоря / Маслова Академика, 4/11
Всего: упаковка (1)
216,11
Экономия: -10,13 грн
205,98 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Власовка, ул. Восточная, 5-Б
Всего: упаковка (1)
204,89 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Прилуки, ул. Киевская, 305
Всего: упаковка (1)
205,51
Экономия: -16,26 грн
189,25 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Смелянская, 38
Всего: упаковка (1)
218,66
Экономия: -14,60 грн
204,06 грн