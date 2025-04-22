Гель-пилинг для умывания Др. Санте кукумбер
Киев (адрес не указан)
Доступно в 13 аптеках в Киев
Аптека низких цен
Киев, ул. Саксаганского, 117
2.0 км
ГЕЛЬ-ПИЛИНГ ДЛЯ УМЫВАНИЯ ТМ "Dr.SANTE" серии "CUCUMBER BALANCE CONTROL" 200 мл №1
Эльфа ФФ
129,29
Экономия при брони: -6,19 грн
Аптека низких цен
Киев, пл. Вокзальная, 1
2.7 км
ГЕЛЬ-ПИЛИНГ ДЛЯ УМЫВАНИЯ ТМ "Dr.SANTE" серии "CUCUMBER BALANCE CONTROL" 200 мл №1
Эльфа ФФ
126,94
Экономия при брони: -8,63 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Огиенко Ивана, 15-А
3.0 км
ГЕЛЬ-ПИЛИНГ ДЛЯ УМЫВАНИЯ ТМ "Dr.SANTE" серии "CUCUMBER BALANCE CONTROL" 200 мл №1
Эльфа ФФ
Аптека низких цен
Киев, ул. Соломенская, 14
4.4 км
ГЕЛЬ-ПИЛИНГ ДЛЯ УМЫВАНИЯ ТМ "Dr.SANTE" серии "CUCUMBER BALANCE CONTROL" 200 мл №1
Эльфа ФФ
126,72
Экономия при брони: -8,41 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Архипенко Александра, 1/12
5.1 км
ГЕЛЬ-ПИЛИНГ ДЛЯ УМЫВАНИЯ ТМ "Dr.SANTE" серии "CUCUMBER BALANCE CONTROL" 200 мл №1
Эльфа ФФ
125,71
Экономия при брони: -7,40 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Антонова Авиаконструктора, 43
5.5 км
ГЕЛЬ-ПИЛИНГ ДЛЯ УМЫВАНИЯ ТМ "Dr.SANTE" серии "CUCUMBER BALANCE CONTROL" 200 мл №1
Эльфа ФФ
124,41
Экономия при брони: -6,10 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Борщаговская / Гарматная, 195/43
6.5 км
ГЕЛЬ-ПИЛИНГ ДЛЯ УМЫВАНИЯ ТМ "Dr.SANTE" серии "CUCUMBER BALANCE CONTROL" 200 мл №1
Эльфа ФФ
125,11
Экономия при брони: -6,80 грн
Аптека низких цен
Киев, просп. Тычины Павла, 15
6.5 км
ГЕЛЬ-ПИЛИНГ ДЛЯ УМЫВАНИЯ ТМ "Dr.SANTE" серии "CUCUMBER BALANCE CONTROL" 200 мл №1
Эльфа ФФ
123,39
Экономия при брони: -5,08 грн
Аптека копейка
Киев, ул. Малышко Андрея, 15/1
6.9 км
ГЕЛЬ-ПИЛИНГ ДЛЯ УМЫВАНИЯ ТМ "Dr.SANTE" серии "CUCUMBER BALANCE CONTROL" 200 мл №1
Эльфа ФФ
125,31
Экономия при брони: -7,00 грн
Аптека копейка
Киев, просп. Европейского Союза, 43-А
9.0 км
ГЕЛЬ-ПИЛИНГ ДЛЯ УМЫВАНИЯ ТМ "Dr.SANTE" серии "CUCUMBER BALANCE CONTROL" 200 мл №1
Эльфа ФФ
125,57
Экономия при брони: -7,26 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Лаврухина, 3
9.1 км
ГЕЛЬ-ПИЛИНГ ДЛЯ УМЫВАНИЯ ТМ "Dr.SANTE" серии "CUCUMBER BALANCE CONTROL" 200 мл №1
Эльфа ФФ
124,90
Экономия при брони: -6,59 грн
Аптека копейка
Киев, ул. Тростянецкая, 47
10.0 км
ГЕЛЬ-ПИЛИНГ ДЛЯ УМЫВАНИЯ ТМ "Dr.SANTE" серии "CUCUMBER BALANCE CONTROL" 200 мл №1
Эльфа ФФ
122,91
Экономия при брони: -4,60 грн
Аптека копейка
Киев, просп. Берестейский, 136
11.2 км
ГЕЛЬ-ПИЛИНГ ДЛЯ УМЫВАНИЯ ТМ "Dr.SANTE" серии "CUCUMBER BALANCE CONTROL" 200 мл №1
Эльфа ФФ
123,88
Экономия при брони: -5,57 грн
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Вишневое, ул. Европейская, 24
12.2 км
ГЕЛЬ-ПИЛИНГ ДЛЯ УМЫВАНИЯ ТМ "Dr.SANTE" серии "CUCUMBER BALANCE CONTROL" 200 мл №1
Эльфа ФФ
124,87
Экономия при брони: -6,56 грн
Аптека низких цен
Кагарлык, ул. Каштановая, 6
68.4 км
ГЕЛЬ-ПИЛИНГ ДЛЯ УМЫВАНИЯ ТМ "Dr.SANTE" серии "CUCUMBER BALANCE CONTROL" 200 мл №1
Эльфа ФФ
123,87
Экономия при брони: -5,56 грн
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Белая Церковь, ул. Волонтерская, 4
77.3 км
ГЕЛЬ-ПИЛИНГ ДЛЯ УМЫВАНИЯ ТМ "Dr.SANTE" серии "CUCUMBER BALANCE CONTROL" 200 мл №1
Эльфа ФФ
124,70
Экономия при брони: -6,39 грн
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78.2 км
ГЕЛЬ-ПИЛИНГ ДЛЯ УМЫВАНИЯ ТМ "Dr.SANTE" серии "CUCUMBER BALANCE CONTROL" 200 мл №1
Эльфа ФФ
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80.7 км
ГЕЛЬ-ПИЛИНГ ДЛЯ УМЫВАНИЯ ТМ "Dr.SANTE" серии "CUCUMBER BALANCE CONTROL" 200 мл №1
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Экономия при брони: -6,92 грн
Аптека шар@
Коростышев, ул. Киевская, 89-А
105.1 км
ГЕЛЬ-ПИЛИНГ ДЛЯ УМЫВАНИЯ ТМ "Dr.SANTE" серии "CUCUMBER BALANCE CONTROL" 200 мл №1
Эльфа ФФ
125,34
Экономия при брони: -7,03 грн
Аптека низких цен
Нежин, ул. Шевченко Тараса, 126/40
115.2 км
ГЕЛЬ-ПИЛИНГ ДЛЯ УМЫВАНИЯ ТМ "Dr.SANTE" серии "CUCUMBER BALANCE CONTROL" 200 мл №1
Эльфа ФФ
124,07
Экономия при брони: -5,76 грн