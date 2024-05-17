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АНТГЕЛИОС XL ГЕЛЬ-КРЕМ SPF50+ СОЛНЦЕЗАЩИТНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ЛИЦА тм "La Roche Posay" 50 мл - Львов (200735) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 10 аптеках
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Бандеры Степана, 57
Всего: упаковка (1)
1089,00 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:30
Львов, ул. Городоцкая, 2
Всего: упаковка (1)
1053,70 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Героев УПА, 76
Всего: упаковка (2)
1062,20 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 69-А
Всего: упаковка (1)
1019,80 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Тернопольская, 21-Е
Всего: упаковка (2)
994,30 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Замарстыновская, 170-М
Всего: упаковка (1)
994,30 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Владимира Великого, 51
Всего: упаковка (1)
994,30 грн
Аптека 3и
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Открыто Круглосуточно
Львов, ул. Любинская, 104
Всего: упаковка (1)
1031,30 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Стрыйская, 45-Ж
Всего: упаковка (1)
968,80 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Зеленая, 151
Всего: упаковка (1)
968,80 грн
В других городах:
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Стрый, просп. Черновола Вячеслава, 2/1
Всего: упаковка (1)
998,22 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Сечевых Стрельцов, 11
Всего: упаковка (1)
992,07 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Луцк, просп. Соборности, 11-В
Всего: упаковка (1)
996,45 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 05:00
Ровно, ул. Соборная, 336
Всего: упаковка (1)
987,54 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Ровно, ул. Богоявленская, 24
Всего: упаковка (1)
998,19 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Иршава, пл. Народная, 9
Всего: упаковка (2)
992,60 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Ужгород, ул. Бабяка, 1-Б
Всего: упаковка (2)
996,89 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Каменецкая, 38
Всего: упаковка (2)
999,67 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Липовец, ул. Липковского Василия, 57
Всего: упаковка (1)
997,04 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, перек. Политехнический / Берестейский, 1/33
Всего: упаковка (1)
998,15 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Полярная, 8
Всего: упаковка (1)
999,19 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
Всего: упаковка (2)
987,68 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
Всего: упаковка (2)
987,97 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Оболонский, 22-В
Всего: упаковка (2)
997,81 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Героев Днепра, 34
Всего: упаковка (2)
987,53 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 05:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (2)
995,55 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (3)
999,06 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (3)
1000,09 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 05:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
Всего: упаковка (2)
996,95 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 2-А
Всего: упаковка (2)
992,99 грн