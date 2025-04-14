Демодекс актив гель (Demodex active gel)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках в Одесса
Аптека копейка
Одесса, ул. Преображенская, 83
3.7 км
ГЕЛЬ ДЕМОДЕКС АКТИВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ УГРЕВОЙ СЫПИ 50 мл №1
Ботаника
85,43
Экономия при брони: -5,83 грн
Аптека шар@
Одесса, ул. Савельева Артура, 1-А
7.0 км
ГЕЛЬ ДЕМОДЕКС АКТИВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ УГРЕВОЙ СЫПИ 50 мл №1
Ботаника
84,56
Экономия при брони: -4,96 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Савельева Артура, 1
7.0 км
ГЕЛЬ ДЕМОДЕКС АКТИВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ УГРЕВОЙ СЫПИ 50 мл №1
Ботаника
82,78
Экономия при брони: -3,18 грн
Аптека низких цен
Одесса, просп. Князя Мудрого Ярослава, 14
9.9 км
ГЕЛЬ ДЕМОДЕКС АКТИВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ УГРЕВОЙ СЫПИ 50 мл №1
Ботаника
87,26
Экономия при брони: -5,77 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Палия Семена, 70
11.8 км
ГЕЛЬ ДЕМОДЕКС АКТИВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ УГРЕВОЙ СЫПИ 50 мл №1
Ботаника
84,02
Экономия при брони: -4,42 грн
В городах рядом
Аптека копейка
Лиманка, ж/м Радужный, 1-А
9.1 км
ГЕЛЬ ДЕМОДЕКС АКТИВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ УГРЕВОЙ СЫПИ 50 мл №1
Ботаника
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
112.0 км
ГЕЛЬ ДЕМОДЕКС АКТИВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ УГРЕВОЙ СЫПИ 50 мл №1
Ботаника
84,65
Экономия при брони: -3,16 грн
Медпрепараты
Закрыто
Открывается в 08:00
Херсон, ул. Университетская, 157
150.9 км
ГЕЛЬ ДЕМОДЕКС АКТИВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ УГРЕВОЙ СЫПИ 50 мл №1
Ботаника
85,48
Экономия при брони: -3,99 грн
Аптека нежных цен
Кривой Рог, ул. Солнечная, 24
230.1 км
ГЕЛЬ ДЕМОДЕКС АКТИВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ УГРЕВОЙ СЫПИ 50 мл №1
Ботаника
85,89
Экономия при брони: -4,40 грн
Аптека низких цен
Кропивницкий, ул. Державности, 28
250.5 км
ГЕЛЬ ДЕМОДЕКС АКТИВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ УГРЕВОЙ СЫПИ 50 мл №1
Ботаника
84,96
Экономия при брони: -3,47 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Южный, 32
251.2 км
ГЕЛЬ ДЕМОДЕКС АКТИВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ УГРЕВОЙ СЫПИ 50 мл №1
Ботаника
84,75
Экономия при брони: -3,26 грн
Народная аптека
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
254.7 км
ГЕЛЬ ДЕМОДЕКС АКТИВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ УГРЕВОЙ СЫПИ 50 мл №1
Ботаника
84,00
Экономия при брони: -7,00 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
255.5 км
ГЕЛЬ ДЕМОДЕКС АКТИВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ УГРЕВОЙ СЫПИ 50 мл №1
Ботаника
84,00
Экономия при брони: -7,00 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
257.9 км
ГЕЛЬ ДЕМОДЕКС АКТИВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ УГРЕВОЙ СЫПИ 50 мл №1
Ботаника
83,28
Экономия при брони: -3,68 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Екатериновская, 1-А
261.6 км
ГЕЛЬ ДЕМОДЕКС АКТИВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ УГРЕВОЙ СЫПИ 50 мл №1
Ботаника
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Владимира Великого, 24
261.8 км
ГЕЛЬ ДЕМОДЕКС АКТИВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ УГРЕВОЙ СЫПИ 50 мл №1
Ботаника
86,48
Экономия при брони: -4,99 грн
Народная аптека
Кривой Рог, ул. Магистральная, 12
262.0 км
ГЕЛЬ ДЕМОДЕКС АКТИВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ УГРЕВОЙ СЫПИ 50 мл №1
Ботаника
81,00
Экономия при брони: -4,00 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. 200-летия Кривого Рога, 12-А
264.8 км
ГЕЛЬ ДЕМОДЕКС АКТИВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ УГРЕВОЙ СЫПИ 50 мл №1
Ботаника
83,86
Экономия при брони: -4,26 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, м-н 4-й Заречный, 20-Д
269.7 км
ГЕЛЬ ДЕМОДЕКС АКТИВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ УГРЕВОЙ СЫПИ 50 мл №1
Ботаника
84,78
Экономия при брони: -5,18 грн
Аптека интернет цен
Никополь, ул. Электрометаллургов, 52
305.5 км
ГЕЛЬ ДЕМОДЕКС АКТИВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ УГРЕВОЙ СЫПИ 50 мл №1
Ботаника
81,00
Экономия при брони: -4,00 грн