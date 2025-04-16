Демодекс актив гель (Demodex active gel)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 9 аптеках в Кривой Рог
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
ГЕЛЬ ДЕМОДЕКС АКТИВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ УГРЕВОЙ СЫПИ 50 мл №1
Ботаника
83,72
Экономия при брони: -4,12 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
3.3 км
ГЕЛЬ ДЕМОДЕКС АКТИВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ УГРЕВОЙ СЫПИ 50 мл №1
Ботаника
84,00
Экономия при брони: -7,00 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Екатериновская, 1-А
4.1 км
ГЕЛЬ ДЕМОДЕКС АКТИВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ УГРЕВОЙ СЫПИ 50 мл №1
Ботаника
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Владимира Великого, 24
4.3 км
ГЕЛЬ ДЕМОДЕКС АКТИВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ УГРЕВОЙ СЫПИ 50 мл №1
Ботаника
86,72
Экономия при брони: -5,23 грн
Народная аптека
Кривой Рог, ул. Магистральная, 12
5.5 км
ГЕЛЬ ДЕМОДЕКС АКТИВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ УГРЕВОЙ СЫПИ 50 мл №1
Ботаника
81,00
Экономия при брони: -4,00 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. 200-летия Кривого Рога, 12-А
7.5 км
ГЕЛЬ ДЕМОДЕКС АКТИВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ УГРЕВОЙ СЫПИ 50 мл №1
Ботаника
83,26
Экономия при брони: -3,66 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Южный, 32
7.9 км
ГЕЛЬ ДЕМОДЕКС АКТИВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ УГРЕВОЙ СЫПИ 50 мл №1
Ботаника
87,17
Экономия при брони: -5,68 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, м-н 4-й Заречный, 20-Д
12.4 км
ГЕЛЬ ДЕМОДЕКС АКТИВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ УГРЕВОЙ СЫПИ 50 мл №1
Ботаника
83,82
Экономия при брони: -4,22 грн
Аптека нежных цен
Кривой Рог, ул. Солнечная, 24
29.7 км
ГЕЛЬ ДЕМОДЕКС АКТИВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ УГРЕВОЙ СЫПИ 50 мл №1
Ботаника
85,87
Экономия при брони: -4,38 грн
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Аптека интернет цен
Никополь, ул. Электрометаллургов, 52
84.0 км
ГЕЛЬ ДЕМОДЕКС АКТИВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ УГРЕВОЙ СЫПИ 50 мл №1
Ботаника
81,00
Экономия при брони: -4,00 грн
Народная аптека
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
107.8 км
ГЕЛЬ ДЕМОДЕКС АКТИВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ УГРЕВОЙ СЫПИ 50 мл №1
Ботаника
84,00
Экономия при брони: -7,00 грн
Народная аптека
Верхнеднепровск, просп. Шевченко, 12
108.7 км
ГЕЛЬ ДЕМОДЕКС АКТИВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ УГРЕВОЙ СЫПИ 50 мл №1
Ботаника
81,00
Экономия при брони: -4,00 грн
Аптека низких цен
Кропивницкий, ул. Державности, 28
109.0 км
ГЕЛЬ ДЕМОДЕКС АКТИВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ УГРЕВОЙ СЫПИ 50 мл №1
Ботаника
87,03
Экономия при брони: -5,54 грн
Народная аптека
Каменское, просп. Шевченко Тараса, 27/29
112.6 км
ГЕЛЬ ДЕМОДЕКС АКТИВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ УГРЕВОЙ СЫПИ 50 мл №1
Ботаника
81,00
Экономия при брони: -4,00 грн
Народная аптека
Каменское, ул. Украинских Соколов, 1-Ж
116.9 км
ГЕЛЬ ДЕМОДЕКС АКТИВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ УГРЕВОЙ СЫПИ 50 мл №1
Ботаника
81,00
Экономия при брони: -4,00 грн
Народная аптека
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
117.0 км
ГЕЛЬ ДЕМОДЕКС АКТИВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ УГРЕВОЙ СЫПИ 50 мл №1
Ботаника
84,00
Экономия при брони: -7,00 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Звенигородская, 1
121.6 км
ГЕЛЬ ДЕМОДЕКС АКТИВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ УГРЕВОЙ СЫПИ 50 мл №1
Ботаника
87,17
Экономия при брони: -5,68 грн
Аптека копейка
Запорожье, ул. Рустави, 2
121.8 км
ГЕЛЬ ДЕМОДЕКС АКТИВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ УГРЕВОЙ СЫПИ 50 мл №1
Ботаника
85,39
Экономия при брони: -5,79 грн
Аптека копейка
Запорожье, перек. Сергиенко Василия / Героев 93-й бригады, 68/32
123.9 км
ГЕЛЬ ДЕМОДЕКС АКТИВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ УГРЕВОЙ СЫПИ 50 мл №1
Ботаника
85,79
Экономия при брони: -5,94 грн
Аптека шар@
Горишние Плавни, ул. Мира, 7
124.4 км
ГЕЛЬ ДЕМОДЕКС АКТИВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ УГРЕВОЙ СЫПИ 50 мл №1
Ботаника
86,53
Экономия при брони: -5,04 грн