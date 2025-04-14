Демодекс актив гель (Demodex active gel)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 11 аптеках в Харьков
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 23
3.6 км
ГЕЛЬ ДЕМОДЕКС АКТИВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ УГРЕВОЙ СЫПИ 50 мл №1
Ботаника
76,59
Экономия при брони: -4,79 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 27
4.4 км
ГЕЛЬ ДЕМОДЕКС АКТИВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ УГРЕВОЙ СЫПИ 50 мл №1
Ботаника
83,54
Экономия при брони: -3,94 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
4.5 км
ГЕЛЬ ДЕМОДЕКС АКТИВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ УГРЕВОЙ СЫПИ 50 мл №1
Ботаника
85,75
Экономия при брони: -4,26 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
4.8 км
ГЕЛЬ ДЕМОДЕКС АКТИВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ УГРЕВОЙ СЫПИ 50 мл №1
Ботаника
86,66
Экономия при брони: -5,17 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
5.0 км
ГЕЛЬ ДЕМОДЕКС АКТИВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ УГРЕВОЙ СЫПИ 50 мл №1
Ботаника
85,54
Экономия при брони: -5,94 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Старицкого, 16
5.1 км
ГЕЛЬ ДЕМОДЕКС АКТИВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ УГРЕВОЙ СЫПИ 50 мл №1
Ботаника
86,03
Экономия при брони: -4,54 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 181-Б
5.2 км
ГЕЛЬ ДЕМОДЕКС АКТИВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ УГРЕВОЙ СЫПИ 50 мл №1
Ботаника
85,08
Экономия при брони: -3,59 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 190/1
6.2 км
ГЕЛЬ ДЕМОДЕКС АКТИВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ УГРЕВОЙ СЫПИ 50 мл №1
Ботаника
86,44
Экономия при брони: -4,95 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, шоссе Салтовское, 262-Б
8.0 км
ГЕЛЬ ДЕМОДЕКС АКТИВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ УГРЕВОЙ СЫПИ 50 мл №1
Ботаника
84,97
Экономия при брони: -5,37 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Победы, 72-Д
8.7 км
ГЕЛЬ ДЕМОДЕКС АКТИВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ УГРЕВОЙ СЫПИ 50 мл №1
Ботаника
87,38
Экономия при брони: -5,89 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. 92-й Бригады, 33-А
14.3 км
ГЕЛЬ ДЕМОДЕКС АКТИВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ УГРЕВОЙ СЫПИ 50 мл №1
Ботаника
84,03
Экономия при брони: -4,43 грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Чугуев, ул. Музейная, 9
35.9 км
ГЕЛЬ ДЕМОДЕКС АКТИВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ УГРЕВОЙ СЫПИ 50 мл №1
Ботаника
86,34
Экономия при брони: -4,85 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Полтава, ул. Мазепы Ивана, 49
134.0 км
ГЕЛЬ ДЕМОДЕКС АКТИВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ УГРЕВОЙ СЫПИ 50 мл №1
Ботаника
85,50
Экономия при брони: -4,01 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Сумы, ул. Харьковская, 100
141.7 км
ГЕЛЬ ДЕМОДЕКС АКТИВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ УГРЕВОЙ СЫПИ 50 мл №1
Ботаника
86,80
Экономия при брони: -5,31 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Сумы, ул. Харьковская, 36/1
143.0 км
ГЕЛЬ ДЕМОДЕКС АКТИВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ УГРЕВОЙ СЫПИ 50 мл №1
Ботаника
86,76
Экономия при брони: -5,27 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Сумы, ул. Харьковская, 12
143.5 км
ГЕЛЬ ДЕМОДЕКС АКТИВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ УГРЕВОЙ СЫПИ 50 мл №1
Ботаника
86,09
Экономия при брони: -4,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Павлоград, ул. Станкостроителей, 8-А
168.1 км
ГЕЛЬ ДЕМОДЕКС АКТИВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ УГРЕВОЙ СЫПИ 50 мл №1
Ботаника
84,06
Экономия при брони: -4,46 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, просп. Слобожанский, 4
187.9 км
ГЕЛЬ ДЕМОДЕКС АКТИВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ УГРЕВОЙ СЫПИ 50 мл №1
Ботаника
84,02
Экономия при брони: -4,42 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Миргород, ул. Гоголя, 102
188.6 км
ГЕЛЬ ДЕМОДЕКС АКТИВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ УГРЕВОЙ СЫПИ 50 мл №1
Ботаника
85,36
Экономия при брони: -3,87 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Пастера, 2
190.7 км
ГЕЛЬ ДЕМОДЕКС АКТИВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ УГРЕВОЙ СЫПИ 50 мл №1
Ботаника
85,46
Экономия при брони: -5,86 грн