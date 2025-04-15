Демодекс актив гель (Demodex active gel)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 10 аптеках в Днепр
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
ГЕЛЬ ДЕМОДЕКС АКТИВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ УГРЕВОЙ СЫПИ 50 мл №1
Ботаника
82,65
Экономия при брони: -3,05 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
ГЕЛЬ ДЕМОДЕКС АКТИВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ УГРЕВОЙ СЫПИ 50 мл №1
Ботаника
86,06
Экономия при брони: -4,57 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
4.3 км
ГЕЛЬ ДЕМОДЕКС АКТИВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ УГРЕВОЙ СЫПИ 50 мл №1
Ботаника
84,00
Экономия при брони: -7,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Пастера, 2
4.6 км
ГЕЛЬ ДЕМОДЕКС АКТИВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ УГРЕВОЙ СЫПИ 50 мл №1
Ботаника
84,33
Экономия при брони: -4,73 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Поля Александра, 121
4.7 км
ГЕЛЬ ДЕМОДЕКС АКТИВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ УГРЕВОЙ СЫПИ 50 мл №1
Ботаника
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Науки, 171
6.4 км
ГЕЛЬ ДЕМОДЕКС АКТИВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ УГРЕВОЙ СЫПИ 50 мл №1
Ботаника
83,44
Экономия при брони: -3,84 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, просп. Слобожанский, 4
8.2 км
ГЕЛЬ ДЕМОДЕКС АКТИВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ УГРЕВОЙ СЫПИ 50 мл №1
Ботаника
85,44
Экономия при брони: -5,84 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 40
10.1 км
ГЕЛЬ ДЕМОДЕКС АКТИВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ УГРЕВОЙ СЫПИ 50 мл №1
Ботаника
82,93
Экономия при брони: -3,33 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Багряного Ивана, 17
13.2 км
ГЕЛЬ ДЕМОДЕКС АКТИВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ УГРЕВОЙ СЫПИ 50 мл №1
Ботаника
85,99
Экономия при брони: -4,40 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Осьмака Кирилла, 22-Д
13.7 км
ГЕЛЬ ДЕМОДЕКС АКТИВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ УГРЕВОЙ СЫПИ 50 мл №1
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85,72
Экономия при брони: -4,23 грн
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27.2 км
ГЕЛЬ ДЕМОДЕКС АКТИВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ УГРЕВОЙ СЫПИ 50 мл №1
Ботаника
81,00
Экономия при брони: -4,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
32.3 км
ГЕЛЬ ДЕМОДЕКС АКТИВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ УГРЕВОЙ СЫПИ 50 мл №1
Ботаника
84,00
Экономия при брони: -7,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, ул. Украинских Соколов, 1-Ж
33.5 км
ГЕЛЬ ДЕМОДЕКС АКТИВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ УГРЕВОЙ СЫПИ 50 мл №1
Ботаника
81,00
Экономия при брони: -4,00 грн
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Закрыто
Открывается в 08:00
Верхнеднепровск, просп. Шевченко, 12
51.4 км
ГЕЛЬ ДЕМОДЕКС АКТИВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ УГРЕВОЙ СЫПИ 50 мл №1
Ботаника
81,00
Экономия при брони: -4,00 грн
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Закрыто
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Запорожье, ул. Рустави, 2
64.5 км
ГЕЛЬ ДЕМОДЕКС АКТИВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ УГРЕВОЙ СЫПИ 50 мл №1
Ботаника
85,52
Экономия при брони: -5,92 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Вишневецкого Дмитрия, 13-Б
64.5 км
ГЕЛЬ ДЕМОДЕКС АКТИВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ УГРЕВОЙ СЫПИ 50 мл №1
Ботаника
84,93
Экономия при брони: -3,44 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
64.6 км
ГЕЛЬ ДЕМОДЕКС АКТИВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ УГРЕВОЙ СЫПИ 50 мл №1
Ботаника
86,00
Экономия при брони: -10,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Симчича Мирослава, 51
64.6 км
ГЕЛЬ ДЕМОДЕКС АКТИВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ УГРЕВОЙ СЫПИ 50 мл №1
Ботаника
84,14
Экономия при брони: -3,54 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Звенигородская, 1
64.6 км
ГЕЛЬ ДЕМОДЕКС АКТИВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ УГРЕВОЙ СЫПИ 50 мл №1
Ботаника
85,35
Экономия при брони: -3,86 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 14
67.8 км
ГЕЛЬ ДЕМОДЕКС АКТИВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ УГРЕВОЙ СЫПИ 50 мл №1
Ботаника
86,88
Экономия при брони: -5,39 грн