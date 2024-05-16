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Косметические средстваДетская косметикаБАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ ДЛЯ ДЕТЕЙ "EN'JEE"Цены в аптеках

БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ ДЛЯ ДЕТЕЙ "EN'JEE" фруктовый аппликатор роликовый 6 мл - Харьков (196656) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, просп. Гагарина, 179
Всего: упаковка (1)
27,47
Экономия: -1,51 грн
25,96 грн
Сатурн-фарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Тракторостроителей, 100-А
Всего: упаковка (3)
40,00 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Алешина Архитектора, 37
Всего: упаковка (1)
41,50 грн
В других городах:
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Закрыто Открывается в 07:00
Полтава, ул. Героев-Чернобыльцев, 1
Всего: упаковка (1)
31,06
Экономия: -1,80 грн
29,26 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 10:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 208/1
Всего: упаковка (3)
42,45
Экономия: -1,27 грн
41,18 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Канев, ул. Энергетиков, 12-А
Всего: упаковка (4)
40,90
Экономия: -1,23 грн
39,67 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Борисполь, ул. Головатого, 30
Всего: упаковка (4)
42,45
Экономия: -1,27 грн
41,18 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Борисполь, ул. Киевский Шлях, 6
Всего: упаковка (4)
42,45
Экономия: -1,27 грн
41,18 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Борисполь, ул. Момота Владимира, 42/5
Всего: упаковка (3)
38,60
Экономия: -1,16 грн
37,44 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 10:00
Чернигов, просп. Мира, 49
Всего: упаковка (4)
40,90
Экономия: -1,23 грн
39,67 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Пролиски, ул. Броварская, 2-А
Всего: упаковка (4)
40,90
Экономия: -1,23 грн
39,67 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Счастливое, шоссе Харьковское, 1-В
Всего: упаковка (2)
42,45
Экономия: -1,27 грн
41,18 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Бровары, ул. Киевская, 241
Всего: упаковка (3)
40,90
Экономия: -1,23 грн
39,67 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Бровары, ул. Киевская, 156
Всего: упаковка (4)
40,90
Экономия: -1,23 грн
39,67 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, шоссе Харьковское, 168
Всего: упаковка (4)
40,90
Экономия: -1,23 грн
39,67 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Млиново, ул. Александровская, 56
Всего: упаковка (3)
42,45
Экономия: -1,27 грн
41,18 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, шоссе Харьковское, 144-Б
Всего: упаковка (3)
40,90
Экономия: -1,23 грн
39,67 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 10:00
Киев, ул. Мишуги Александра, 4
Всего: упаковка (4)
42,45
Экономия: -1,27 грн
41,18 грн
Будь здоров
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Гришко Михаила, 5
Всего: упаковка (3)
40,90
Экономия: -1,23 грн
39,67 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, пер. Финский, 3
Всего: упаковка (4)
42,45
Экономия: -1,27 грн
41,18 грн
Будь здоров
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Закрыто Открывается в 10:00
Киев, ул. Днепровская Набережная, 33
Всего: упаковка (4)
42,45
Экономия: -1,27 грн
41,18 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Березнева, 12-А
Всего: упаковка (3)
42,45
Экономия: -1,27 грн
41,18 грн