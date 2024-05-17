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Косметические средстваКосметические средства для здоровьяБАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ЗВЕЗДОЧКА"Цены в аптеках

БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ЗВЕЗДОЧКА" 3.5 г - Львов (316953) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Аптека24
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Закрыто Открывается в 08:30
Львов, ул. Зубровская, 38
Всего: упаковка (2)
16,70 грн
В других городах:
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Торговица, 9-М
Всего: упаковка (9)
14,30
Экономия: -1,85 грн
12,45 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 09:00
Скорики, ул. Криничная, 1-Б
Всего: упаковка (1)
19,70 грн
Социальная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Волочиск, ул. Независимости, 17
Всего: упаковка (3)
19,70 грн
Авк фарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Ровно, ул. Шевченко, 18
Всего: упаковка (1)
14,50 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Берегово, пл. Кошута, 3
Всего: упаковка (4)
12,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Хмельник, просп. Свободы, 21-Б
Всего: упаковка (12)
14,24
Экономия: -2,04 грн
12,20 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Куренного Петра, 2
Всего: упаковка (5)
17,60
Экономия: -4,24 грн
13,36 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Пшеничная, 16
Всего: упаковка (2)
17,60
Экономия: -4,24 грн
13,36 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Щербаковского Данилы, 60
Всего: упаковка (7)
17,60
Экономия: -4,24 грн
13,36 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, бульв. Вацлава Гавела, 6/7-А
Всего: упаковка (21)
17,60
Экономия: -4,24 грн
13,36 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Отрадный, 61
Всего: упаковка (3)
17,60
Экономия: -4,24 грн
13,36 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Гарматная, 16/85
Всего: упаковка (3)
17,60
Экономия: -4,24 грн
13,36 грн
Аптека24
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Нежинская, 16
Всего: упаковка (6)
17,10 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, просп. Глушкова Академика, 31-А
Всего: упаковка (3)
17,60
Экономия: -4,24 грн
13,36 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, просп. Воздушных Сил, 47
Всего: упаковка (3)
17,60
Экономия: -4,24 грн
13,36 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Васильковская, 55
Всего: упаковка (9)
17,60
Экономия: -4,24 грн
13,36 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Кирилловская, 109/2
Всего: упаковка (2)
17,60
Экономия: -4,24 грн
13,36 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Черновола Вячеслава, 28/1
Всего: упаковка (18)
17,60
Экономия: -4,24 грн
13,36 грн
Свк фарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, перек. Старовокзальная / Жилянская, 13/146
Всего: упаковка (3)
20,00 грн