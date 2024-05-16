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Косметические средстваКосметические средства для здоровьяБАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ЗВЕЗДОЧКА"Цены в аптеках

БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ЗВЕЗДОЧКА" 3.5 г - Харьков (316953) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, просп. Славы, 1
Всего: упаковка (1)
14,82
Экономия: -1,11 грн
13,71 грн
В других городах:
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Гожулянская, 26
Всего: упаковка (1)
15,47
Экономия: -2,33 грн
13,14 грн
Аптека24
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Сумы, ул. Ильинская, 35
Всего: упаковка (1)
17,10 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Павлоград, ул. Центральная, 75/2
Всего: упаковка (1)
11,97
Экономия: -0,76 грн
11,21 грн
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, пер. Вольный, 2-А
Всего: упаковка (1)
15,32
Экономия: -0,87 грн
14,45 грн
Аптека24
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Короленко, 3-Б
Всего: упаковка (1)
16,70 грн
Аптека24
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, бульв. Славы, 40
Всего: упаковка (1)
16,70 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
Всего: упаковка (1)
18,00
Экономия: -5,00 грн
13,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, ул. Черновола Вячеслава, 67-М
Всего: упаковка (1)
18,00
Экономия: -5,00 грн
13,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чайкиной Лизы, 51
Всего: упаковка (5)
14,55
Экономия: -1,94 грн
12,61 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (5)
18,00
Экономия: -5,00 грн
13,00 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (3)
18,00
Экономия: -5,00 грн
13,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 58
Всего: упаковка (7)
14,39
Экономия: -1,32 грн
13,07 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Базарная, 28
Всего: упаковка (1)
15,71
Экономия: -2,57 грн
13,14 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, просп. Соборный, 42
Всего: упаковка (1)
15,06
Экономия: -0,61 грн
14,45 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 3
Всего: упаковка (2)
15,72
Экономия: -0,72 грн
15,00 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
Всего: упаковка (4)
18,00
Экономия: -5,00 грн
13,00 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
Всего: упаковка (1)
18,00
Экономия: -5,00 грн
13,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Прилуки, ул. Киевская, 230-Ж
Всего: упаковка (6)
14,39
Экономия: -1,37 грн
13,02 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Смела, ул. Шевченко Тараса, 9-А
Всего: упаковка (2)
14,35
Экономия: -1,35 грн
13,00 грн