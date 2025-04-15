Гель для тела Секрет Парацельса (Body gel Secret Рaracelsus)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 29 аптеках в Запорожье
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 37 мин
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ТЕЛА С ЭФФЕКТОМ ЛИДОКАИНА "СЕКРЕТ ПАРАЦЕЛЬСА" 80 мл №1
Леккос
81,27
Экономия при брони: -6,55 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
3.2 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ТЕЛА С ЭФФЕКТОМ ЛИДОКАИНА "СЕКРЕТ ПАРАЦЕЛЬСА" 80 мл №1
Леккос
79,02
Экономия при брони: -4,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Соборный / Крепостная, 81/49
3.4 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ТЕЛА С ЭФФЕКТОМ ЛИДОКАИНА "СЕКРЕТ ПАРАЦЕЛЬСА" 80 мл №1
Леккос
79,64
Экономия при брони: -4,92 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 121
3.7 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ТЕЛА С ЭФФЕКТОМ ЛИДОКАИНА "СЕКРЕТ ПАРАЦЕЛЬСА" 80 мл №1
Леккос
79,28
Экономия при брони: -2,76 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 37 мин
Запорожье, ул. Сталеваров, 32
3.9 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ТЕЛА С ЭФФЕКТОМ ЛИДОКАИНА "СЕКРЕТ ПАРАЦЕЛЬСА" 80 мл №1
Леккос
79,22
Экономия при брони: -2,70 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 8-Б
4.7 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ТЕЛА С ЭФФЕКТОМ ЛИДОКАИНА "СЕКРЕТ ПАРАЦЕЛЬСА" 80 мл №1
Леккос
80,08
Экономия при брони: -3,56 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 16
4.8 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ТЕЛА С ЭФФЕКТОМ ЛИДОКАИНА "СЕКРЕТ ПАРАЦЕЛЬСА" 80 мл №1
Леккос
82,07
Экономия при брони: -6,45 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 7 мин
Запорожье, ул. Симчича Мирослава, 51
4.9 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ТЕЛА С ЭФФЕКТОМ ЛИДОКАИНА "СЕКРЕТ ПАРАЦЕЛЬСА" 80 мл №1
Леккос
80,22
Экономия при брони: -3,70 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 37 мин
Запорожье, перек. Полякова / Волшебная, 1/163
5.0 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ТЕЛА С ЭФФЕКТОМ ЛИДОКАИНА "СЕКРЕТ ПАРАЦЕЛЬСА" 80 мл №1
Леккос
80,35
Экономия при брони: -4,73 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 37 мин
Запорожье, перек. Алмазная / Теннисная, 47/9
5.1 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ТЕЛА С ЭФФЕКТОМ ЛИДОКАИНА "СЕКРЕТ ПАРАЦЕЛЬСА" 80 мл №1
Леккос
81,17
Экономия при брони: -4,65 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 37 мин
Запорожье, ул. Теннисная, 13
5.2 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ТЕЛА С ЭФФЕКТОМ ЛИДОКАИНА "СЕКРЕТ ПАРАЦЕЛЬСА" 80 мл №1
Леккос
80,15
Экономия при брони: -3,63 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 37 мин
Запорожье, ул. Маковского Спартака, 5
5.4 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ТЕЛА С ЭФФЕКТОМ ЛИДОКАИНА "СЕКРЕТ ПАРАЦЕЛЬСА" 80 мл №1
Леккос
79,64
Экономия при брони: -3,12 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 37 мин
Запорожье, ул. Воронина, 19
5.5 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ТЕЛА С ЭФФЕКТОМ ЛИДОКАИНА "СЕКРЕТ ПАРАЦЕЛЬСА" 80 мл №1
Леккос
81,04
Экономия при брони: -5,34 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 3
6.5 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ТЕЛА С ЭФФЕКТОМ ЛИДОКАИНА "СЕКРЕТ ПАРАЦЕЛЬСА" 80 мл №1
Леккос
80,82
Экономия при брони: -5,12 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Космическая, 19
6.7 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ТЕЛА С ЭФФЕКТОМ ЛИДОКАИНА "СЕКРЕТ ПАРАЦЕЛЬСА" 80 мл №1
Леккос
81,38
Экономия при брони: -4,86 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 7 мин
Запорожье, ул. Космическая, 96
7.7 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ТЕЛА С ЭФФЕКТОМ ЛИДОКАИНА "СЕКРЕТ ПАРАЦЕЛЬСА" 80 мл №1
Леккос
81,37
Экономия при брони: -4,85 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Космическая, 87
7.7 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ТЕЛА С ЭФФЕКТОМ ЛИДОКАИНА "СЕКРЕТ ПАРАЦЕЛЬСА" 80 мл №1
Леккос
79,86
Экономия при брони: -3,34 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 37 мин
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 12
8.1 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ТЕЛА С ЭФФЕКТОМ ЛИДОКАИНА "СЕКРЕТ ПАРАЦЕЛЬСА" 80 мл №1
Леккос
81,76
Экономия при брони: -5,24 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 37 мин
Запорожье, ул. Вишневецкого Дмитрия, 13-Б
8.1 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ТЕЛА С ЭФФЕКТОМ ЛИДОКАИНА "СЕКРЕТ ПАРАЦЕЛЬСА" 80 мл №1
Леккос
80,61
Экономия при брони: -4,09 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 7 мин
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
8.2 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ТЕЛА С ЭФФЕКТОМ ЛИДОКАИНА "СЕКРЕТ ПАРАЦЕЛЬСА" 80 мл №1
Леккос
78,94
Экономия при брони: -5,31 грн