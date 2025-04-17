Гель для тела Секрет Парацельса (Body gel Secret Рaracelsus)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 7 аптеках в Винница
Аптека низких цен
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ТЕЛА С ЭФФЕКТОМ ЛИДОКАИНА "СЕКРЕТ ПАРАЦЕЛЬСА" 80 мл №1
Леккос
81,84
Экономия при брони: -5,32 грн
Аптека копейка
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ТЕЛА С ЭФФЕКТОМ ЛИДОКАИНА "СЕКРЕТ ПАРАЦЕЛЬСА" 80 мл №1
Леккос
82,05
Экономия при брони: -5,53 грн
Аптека копейка
Винница, просп. Коцюбинского, 2-А
1.0 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ТЕЛА С ЭФФЕКТОМ ЛИДОКАИНА "СЕКРЕТ ПАРАЦЕЛЬСА" 80 мл №1
Леккос
78,84
Экономия при брони: -3,22 грн
Аптека копейка
Винница, ул. Киевская, 112-А
2.8 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ТЕЛА С ЭФФЕКТОМ ЛИДОКАИНА "СЕКРЕТ ПАРАЦЕЛЬСА" 80 мл №1
Леккос
81,80
Экономия при брони: -5,28 грн
Аптека низких цен
Винница, перек. Свободы / Зодчих, 6/4
3.8 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ТЕЛА С ЭФФЕКТОМ ЛИДОКАИНА "СЕКРЕТ ПАРАЦЕЛЬСА" 80 мл №1
Леккос
82,01
Экономия при брони: -5,49 грн
Аптека низких цен
Винница, ул. Пирогова, 94-А
4.4 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ТЕЛА С ЭФФЕКТОМ ЛИДОКАИНА "СЕКРЕТ ПАРАЦЕЛЬСА" 80 мл №1
Леккос
81,67
Экономия при брони: -5,15 грн
Аптека копейка
Винница, шоссе Хмельницкое, 75
5.3 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ТЕЛА С ЭФФЕКТОМ ЛИДОКАИНА "СЕКРЕТ ПАРАЦЕЛЬСА" 80 мл №1
Леккос
79,37
Экономия при брони: -2,85 грн
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Аптека нежных цен
Хмельник, ул. Соборности, 17
52.9 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ТЕЛА С ЭФФЕКТОМ ЛИДОКАИНА "СЕКРЕТ ПАРАЦЕЛЬСА" 80 мл №1
Леккос
81,75
Экономия при брони: -5,23 грн
Аптека копейка
Бердичев, пер. Тихий, 2
73.8 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ТЕЛА С ЭФФЕКТОМ ЛИДОКАИНА "СЕКРЕТ ПАРАЦЕЛЬСА" 80 мл №1
Леккос
79,77
Экономия при брони: -3,25 грн
Аптека низких цен
Бердичев, ул. Житомирская, 18
73.8 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ТЕЛА С ЭФФЕКТОМ ЛИДОКАИНА "СЕКРЕТ ПАРАЦЕЛЬСА" 80 мл №1
Леккос
81,06
Экономия при брони: -4,54 грн
Аптека нежных цен
Сквира, ул. Соборная, 21
100.9 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ТЕЛА С ЭФФЕКТОМ ЛИДОКАИНА "СЕКРЕТ ПАРАЦЕЛЬСА" 80 мл №1
Леккос
82,23
Экономия при брони: -5,71 грн
Аптека копейка
Староконстантинов, ул. Острожского, 14/1
108.8 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ТЕЛА С ЭФФЕКТОМ ЛИДОКАИНА "СЕКРЕТ ПАРАЦЕЛЬСА" 80 мл №1
Леккос
81,03
Экономия при брони: -4,51 грн
Аптека низких цен
Хмельницкий, просп. Мира, 69/1-А
110.6 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ТЕЛА С ЭФФЕКТОМ ЛИДОКАИНА "СЕКРЕТ ПАРАЦЕЛЬСА" 80 мл №1
Леккос
81,64
Экономия при брони: -5,12 грн
Аптека низких цен
Хмельницкий, ул. Подольская, 85
111.3 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ТЕЛА С ЭФФЕКТОМ ЛИДОКАИНА "СЕКРЕТ ПАРАЦЕЛЬСА" 80 мл №1
Леккос
79,63
Экономия при брони: -3,11 грн
Аптека копейка
Хмельницкий, перек. Проскуровского Подполья / Вайсера, 16/30
111.5 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ТЕЛА С ЭФФЕКТОМ ЛИДОКАИНА "СЕКРЕТ ПАРАЦЕЛЬСА" 80 мл №1
Леккос
79,85
Экономия при брони: -3,33 грн
Аптека низких цен
Житомир, ул. Витрука, 45
112.7 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ТЕЛА С ЭФФЕКТОМ ЛИДОКАИНА "СЕКРЕТ ПАРАЦЕЛЬСА" 80 мл №1
Леккос
80,67
Экономия при брони: -5,05 грн
Аптека низких цен
Хмельницкий, ул. Институтская, 21/1
113.3 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ТЕЛА С ЭФФЕКТОМ ЛИДОКАИНА "СЕКРЕТ ПАРАЦЕЛЬСА" 80 мл №1
Леккос
Аптека копейка
Житомир, ул. Качинского Леха, 5/1
113.5 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ТЕЛА С ЭФФЕКТОМ ЛИДОКАИНА "СЕКРЕТ ПАРАЦЕЛЬСА" 80 мл №1
Леккос
79,37
Экономия при брони: -2,85 грн
Аптека низких цен
Житомир, перек. Киевская / Театральная, 7/4
114.0 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ТЕЛА С ЭФФЕКТОМ ЛИДОКАИНА "СЕКРЕТ ПАРАЦЕЛЬСА" 80 мл №1
Леккос
79,49
Экономия при брони: -2,97 грн
Аптека низких цен
Житомир, ул. Небесной Сотни, 12
114.0 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ТЕЛА С ЭФФЕКТОМ ЛИДОКАИНА "СЕКРЕТ ПАРАЦЕЛЬСА" 80 мл №1
Леккос
81,17
Экономия при брони: -4,65 грн