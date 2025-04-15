Гель для тела Секрет Парацельса (Body gel Secret Рaracelsus)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 15 аптеках в Львов
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ТЕЛА С ЭФФЕКТОМ ЛИДОКАИНА "СЕКРЕТ ПАРАЦЕЛЬСА" 80 мл №1
Леккос
80,45
Экономия при брони: -4,83 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ТЕЛА С ЭФФЕКТОМ ЛИДОКАИНА "СЕКРЕТ ПАРАЦЕЛЬСА" 80 мл №1
Леккос
79,96
Экономия при брони: -4,34 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Федьковича, 21
1.2 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ТЕЛА С ЭФФЕКТОМ ЛИДОКАИНА "СЕКРЕТ ПАРАЦЕЛЬСА" 80 мл №1
Леккос
Аптека низких цен
Львов, ул. Левицкого Кости, 41
1.8 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ТЕЛА С ЭФФЕКТОМ ЛИДОКАИНА "СЕКРЕТ ПАРАЦЕЛЬСА" 80 мл №1
Леккос
65,38
Экономия при брони: -2,79 грн
Аптека копейка
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 101
2.9 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ТЕЛА С ЭФФЕКТОМ ЛИДОКАИНА "СЕКРЕТ ПАРАЦЕЛЬСА" 80 мл №1
Леккос
79,27
Экономия при брони: -2,75 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Петлюры Симона, 2-А
3.4 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ТЕЛА С ЭФФЕКТОМ ЛИДОКАИНА "СЕКРЕТ ПАРАЦЕЛЬСА" 80 мл №1
Леккос
81,34
Экономия при брони: -4,82 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Низинная, 2
3.4 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ТЕЛА С ЭФФЕКТОМ ЛИДОКАИНА "СЕКРЕТ ПАРАЦЕЛЬСА" 80 мл №1
Леккос
79,97
Экономия при брони: -4,35 грн
Аптека копейка
Львов, ул. Владимира Великого, 105-А
3.6 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ТЕЛА С ЭФФЕКТОМ ЛИДОКАИНА "СЕКРЕТ ПАРАЦЕЛЬСА" 80 мл №1
Леккос
80,58
Экономия при брони: -4,06 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Мазепы Гетьмана, 12
3.6 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ТЕЛА С ЭФФЕКТОМ ЛИДОКАИНА "СЕКРЕТ ПАРАЦЕЛЬСА" 80 мл №1
Леккос
81,90
Экономия при брони: -5,38 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Выговского Ивана, 29-А
4.0 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ТЕЛА С ЭФФЕКТОМ ЛИДОКАИНА "СЕКРЕТ ПАРАЦЕЛЬСА" 80 мл №1
Леккос
80,71
Экономия при брони: -4,19 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Научная, 43-А
4.3 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ТЕЛА С ЭФФЕКТОМ ЛИДОКАИНА "СЕКРЕТ ПАРАЦЕЛЬСА" 80 мл №1
Леккос
81,32
Экономия при брони: -4,80 грн
Аптека копейка
Львов, ул. Научная, 51
4.4 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ТЕЛА С ЭФФЕКТОМ ЛИДОКАИНА "СЕКРЕТ ПАРАЦЕЛЬСА" 80 мл №1
Леккос
80,16
Экономия при брони: -4,54 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Кавалеридзе, 2
6.1 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ТЕЛА С ЭФФЕКТОМ ЛИДОКАИНА "СЕКРЕТ ПАРАЦЕЛЬСА" 80 мл №1
Леккос
78,92
Экономия при брони: -3,30 грн
Аптека низких цен
Львов, просп. Красной Калины, 105
6.7 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ТЕЛА С ЭФФЕКТОМ ЛИДОКАИНА "СЕКРЕТ ПАРАЦЕЛЬСА" 80 мл №1
Леккос
80,80
Экономия при брони: -5,18 грн
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Аптека низких цен
Сокольники, ул. Трускавецкая, 125
5.0 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ТЕЛА С ЭФФЕКТОМ ЛИДОКАИНА "СЕКРЕТ ПАРАЦЕЛЬСА" 80 мл №1
Леккос
81,60
Экономия при брони: -5,08 грн
Аптека низких цен
Дубляны, ул. Коцюбинского, 6
8.8 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ТЕЛА С ЭФФЕКТОМ ЛИДОКАИНА "СЕКРЕТ ПАРАЦЕЛЬСА" 80 мл №1
Леккос
79,71
Экономия при брони: -3,19 грн
Аптека низких цен
Рудно, ул. Огиенко Ивана, 14
10.0 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ТЕЛА С ЭФФЕКТОМ ЛИДОКАИНА "СЕКРЕТ ПАРАЦЕЛЬСА" 80 мл №1
Леккос
81,29
Экономия при брони: -4,77 грн
Аптека нежных цен
Шептицкий, ул. Сокальская, 10
64.3 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ТЕЛА С ЭФФЕКТОМ ЛИДОКАИНА "СЕКРЕТ ПАРАЦЕЛЬСА" 80 мл №1
Леккос
80,81
Экономия при брони: -4,29 грн
Аптека низких цен
Шептицкий, ул. Королева Академика, 6
64.4 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ТЕЛА С ЭФФЕКТОМ ЛИДОКАИНА "СЕКРЕТ ПАРАЦЕЛЬСА" 80 мл №1
Леккос
79,22
Экономия при брони: -2,70 грн
Аптека копейка
Шептицкий, ул. Бандеры Степана, 6-В
64.5 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ТЕЛА С ЭФФЕКТОМ ЛИДОКАИНА "СЕКРЕТ ПАРАЦЕЛЬСА" 80 мл №1
Леккос
81,36
Экономия при брони: -4,84 грн