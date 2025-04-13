Гель для тела Секрет Парацельса (Body gel Secret Рaracelsus)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 72 аптеках в Киев
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ТЕЛА С ЭФФЕКТОМ ЛИДОКАИНА "СЕКРЕТ ПАРАЦЕЛЬСА" 80 мл №1
Леккос
79,22
Экономия при брони: -2,70 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
1.9 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ТЕЛА С ЭФФЕКТОМ ЛИДОКАИНА "СЕКРЕТ ПАРАЦЕЛЬСА" 80 мл №1
Леккос
79,68
Экономия при брони: -3,16 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Саксаганского, 117
2.0 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ТЕЛА С ЭФФЕКТОМ ЛИДОКАИНА "СЕКРЕТ ПАРАЦЕЛЬСА" 80 мл №1
Леккос
79,45
Экономия при брони: -2,93 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Большая Васильковская, 72
2.2 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ТЕЛА С ЭФФЕКТОМ ЛИДОКАИНА "СЕКРЕТ ПАРАЦЕЛЬСА" 80 мл №1
Леккос
79,81
Экономия при брони: -3,29 грн
Аптека копейка
Киев, ул. Князей Острожских, 46/2
2.6 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ТЕЛА С ЭФФЕКТОМ ЛИДОКАИНА "СЕКРЕТ ПАРАЦЕЛЬСА" 80 мл №1
Леккос
79,85
Экономия при брони: -4,23 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Константиновская, 71
2.9 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ТЕЛА С ЭФФЕКТОМ ЛИДОКАИНА "СЕКРЕТ ПАРАЦЕЛЬСА" 80 мл №1
Леккос
81,54
Экономия при брони: -5,02 грн
Аптека копейка
Киев, ул. Липковского Василия, 25
3.5 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ТЕЛА С ЭФФЕКТОМ ЛИДОКАИНА "СЕКРЕТ ПАРАЦЕЛЬСА" 80 мл №1
Леккос
80,78
Экономия при брони: -4,26 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Соломенская, 33
4.1 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ТЕЛА С ЭФФЕКТОМ ЛИДОКАИНА "СЕКРЕТ ПАРАЦЕЛЬСА" 80 мл №1
Леккос
79,92
Экономия при брони: -3,40 грн
Аптека нежных цен
Киев, ул. Неманская, 5
4.1 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ТЕЛА С ЭФФЕКТОМ ЛИДОКАИНА "СЕКРЕТ ПАРАЦЕЛЬСА" 80 мл №1
Леккос
80,58
Экономия при брони: -4,96 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Соломенская, 14
4.4 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ТЕЛА С ЭФФЕКТОМ ЛИДОКАИНА "СЕКРЕТ ПАРАЦЕЛЬСА" 80 мл №1
Леккос
80,23
Экономия при брони: -4,61 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Ильенко Юрия, 32
4.4 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ТЕЛА С ЭФФЕКТОМ ЛИДОКАИНА "СЕКРЕТ ПАРАЦЕЛЬСА" 80 мл №1
Леккос
80,58
Экономия при брони: -4,06 грн
Аптека низких цен
Киев, пер. Ясиноватский, 10
4.7 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ТЕЛА С ЭФФЕКТОМ ЛИДОКАИНА "СЕКРЕТ ПАРАЦЕЛЬСА" 80 мл №1
Леккос
81,22
Экономия при брони: -4,70 грн
Аптека низких цен
Киев, наб. Русановская, 4
5.3 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ТЕЛА С ЭФФЕКТОМ ЛИДОКАИНА "СЕКРЕТ ПАРАЦЕЛЬСА" 80 мл №1
Леккос
80,61
Экономия при брони: -4,09 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Антонова Авиаконструктора, 43
5.5 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ТЕЛА С ЭФФЕКТОМ ЛИДОКАИНА "СЕКРЕТ ПАРАЦЕЛЬСА" 80 мл №1
Леккос
79,45
Экономия при брони: -2,93 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Эрнста Федора, 16
5.7 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ТЕЛА С ЭФФЕКТОМ ЛИДОКАИНА "СЕКРЕТ ПАРАЦЕЛЬСА" 80 мл №1
Леккос
79,77
Экономия при брони: -3,25 грн
Аптека низких цен
Киев, бульв. Бучмы Амвросия, 6-А
6.1 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ТЕЛА С ЭФФЕКТОМ ЛИДОКАИНА "СЕКРЕТ ПАРАЦЕЛЬСА" 80 мл №1
Леккос
79,78
Экономия при брони: -3,26 грн
Аптека копейка
Киев, ул. Строителей (Днепровский), 43/12
6.2 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ТЕЛА С ЭФФЕКТОМ ЛИДОКАИНА "СЕКРЕТ ПАРАЦЕЛЬСА" 80 мл №1
Леккос
80,76
Экономия при брони: -4,24 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Борщаговская / Гарматная, 195/43
6.5 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ТЕЛА С ЭФФЕКТОМ ЛИДОКАИНА "СЕКРЕТ ПАРАЦЕЛЬСА" 80 мл №1
Леккос
80,74
Экономия при брони: -4,22 грн
Аптека копейка
Киев, ул. Гетмана Павла Полуботка, 9-Г
6.5 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ТЕЛА С ЭФФЕКТОМ ЛИДОКАИНА "СЕКРЕТ ПАРАЦЕЛЬСА" 80 мл №1
Леккос
79,28
Экономия при брони: -3,66 грн
Аптека низких цен
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 22
6.7 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ТЕЛА С ЭФФЕКТОМ ЛИДОКАИНА "СЕКРЕТ ПАРАЦЕЛЬСА" 80 мл №1
Леккос
81,20
Экономия при брони: -4,68 грн