Гель для тела Секрет Парацельса (Body gel Secret Рaracelsus)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 47 аптеках в Кривой Рог
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ТЕЛА С ЭФФЕКТОМ ЛИДОКАИНА "СЕКРЕТ ПАРАЦЕЛЬСА" 80 мл №1
Леккос
82,04
Экономия при брони: -5,52 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ТЕЛА С ЭФФЕКТОМ ЛИДОКАИНА "СЕКРЕТ ПАРАЦЕЛЬСА" 80 мл №1
Леккос
81,29
Экономия при брони: -4,77 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ТЕЛА С ЭФФЕКТОМ ЛИДОКАИНА "СЕКРЕТ ПАРАЦЕЛЬСА" 80 мл №1
Леккос
80,55
Экономия при брони: -4,03 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ТЕЛА С ЭФФЕКТОМ ЛИДОКАИНА "СЕКРЕТ ПАРАЦЕЛЬСА" 80 мл №1
Леккос
80,91
Экономия при брони: -4,39 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ТЕЛА С ЭФФЕКТОМ ЛИДОКАИНА "СЕКРЕТ ПАРАЦЕЛЬСА" 80 мл №1
Леккос
82,23
Экономия при брони: -5,71 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ТЕЛА С ЭФФЕКТОМ ЛИДОКАИНА "СЕКРЕТ ПАРАЦЕЛЬСА" 80 мл №1
Леккос
79,53
Экономия при брони: -3,91 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ТЕЛА С ЭФФЕКТОМ ЛИДОКАИНА "СЕКРЕТ ПАРАЦЕЛЬСА" 80 мл №1
Леккос
79,35
Экономия при брони: -3,73 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 47
1.7 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ТЕЛА С ЭФФЕКТОМ ЛИДОКАИНА "СЕКРЕТ ПАРАЦЕЛЬСА" 80 мл №1
Леккос
80,49
Экономия при брони: -3,97 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 34
1.8 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ТЕЛА С ЭФФЕКТОМ ЛИДОКАИНА "СЕКРЕТ ПАРАЦЕЛЬСА" 80 мл №1
Леккос
81,45
Экономия при брони: -4,93 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Центральный, 24
2.2 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ТЕЛА С ЭФФЕКТОМ ЛИДОКАИНА "СЕКРЕТ ПАРАЦЕЛЬСА" 80 мл №1
Леккос
80,09
Экономия при брони: -3,57 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 72
2.6 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ТЕЛА С ЭФФЕКТОМ ЛИДОКАИНА "СЕКРЕТ ПАРАЦЕЛЬСА" 80 мл №1
Леккос
80,30
Экономия при брони: -3,78 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Горных Инженеров, 1
3.0 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ТЕЛА С ЭФФЕКТОМ ЛИДОКАИНА "СЕКРЕТ ПАРАЦЕЛЬСА" 80 мл №1
Леккос
78,51
Экономия при брони: -2,89 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 12
3.5 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ТЕЛА С ЭФФЕКТОМ ЛИДОКАИНА "СЕКРЕТ ПАРАЦЕЛЬСА" 80 мл №1
Леккос
81,11
Экономия при брони: -4,59 грн
Аптека шар@
Кривой Рог, ул. Зинченко Владимира, 1
3.7 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ТЕЛА С ЭФФЕКТОМ ЛИДОКАИНА "СЕКРЕТ ПАРАЦЕЛЬСА" 80 мл №1
Леккос
81,50
Экономия при брони: -4,98 грн
Аптека нежных цен
Кривой Рог, ул. Старовокзальная, 26-А
3.9 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ТЕЛА С ЭФФЕКТОМ ЛИДОКАИНА "СЕКРЕТ ПАРАЦЕЛЬСА" 80 мл №1
Леккос
81,58
Экономия при брони: -5,06 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Владимира Великого, 22
4.1 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ТЕЛА С ЭФФЕКТОМ ЛИДОКАИНА "СЕКРЕТ ПАРАЦЕЛЬСА" 80 мл №1
Леккос
79,51
Экономия при брони: -2,99 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Екатериновская, 1-А
4.1 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ТЕЛА С ЭФФЕКТОМ ЛИДОКАИНА "СЕКРЕТ ПАРАЦЕЛЬСА" 80 мл №1
Леккос
79,65
Экономия при брони: -3,13 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Владимира Великого, 24
4.3 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ТЕЛА С ЭФФЕКТОМ ЛИДОКАИНА "СЕКРЕТ ПАРАЦЕЛЬСА" 80 мл №1
Леккос
81,42
Экономия при брони: -4,90 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Радиевского Генерала, 1-А
5.2 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ТЕЛА С ЭФФЕКТОМ ЛИДОКАИНА "СЕКРЕТ ПАРАЦЕЛЬСА" 80 мл №1
Леккос
81,42
Экономия при брони: -4,90 грн
Аптека нежных цен
Кривой Рог, ул. Гетмана Мазепы Ивана, 87-Б
5.3 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ТЕЛА С ЭФФЕКТОМ ЛИДОКАИНА "СЕКРЕТ ПАРАЦЕЛЬСА" 80 мл №1
Леккос
79,43
Экономия при брони: -2,91 грн