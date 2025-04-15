Гель для тела Секрет Парацельса (Body gel Secret Рaracelsus)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 51 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ТЕЛА С ЭФФЕКТОМ ЛИДОКАИНА "СЕКРЕТ ПАРАЦЕЛЬСА" 80 мл №1
Леккос
82,07
Экономия при брони: -5,55 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ТЕЛА С ЭФФЕКТОМ ЛИДОКАИНА "СЕКРЕТ ПАРАЦЕЛЬСА" 80 мл №1
Леккос
82,13
Экономия при брони: -5,61 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ТЕЛА С ЭФФЕКТОМ ЛИДОКАИНА "СЕКРЕТ ПАРАЦЕЛЬСА" 80 мл №1
Леккос
80,28
Экономия при брони: -3,76 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ТЕЛА С ЭФФЕКТОМ ЛИДОКАИНА "СЕКРЕТ ПАРАЦЕЛЬСА" 80 мл №1
Леккос
81,90
Экономия при брони: -5,38 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ТЕЛА С ЭФФЕКТОМ ЛИДОКАИНА "СЕКРЕТ ПАРАЦЕЛЬСА" 80 мл №1
Леккос
79,65
Экономия при брони: -3,13 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ТЕЛА С ЭФФЕКТОМ ЛИДОКАИНА "СЕКРЕТ ПАРАЦЕЛЬСА" 80 мл №1
Леккос
81,13
Экономия при брони: -4,61 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ТЕЛА С ЭФФЕКТОМ ЛИДОКАИНА "СЕКРЕТ ПАРАЦЕЛЬСА" 80 мл №1
Леккос
80,97
Экономия при брони: -4,45 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ТЕЛА С ЭФФЕКТОМ ЛИДОКАИНА "СЕКРЕТ ПАРАЦЕЛЬСА" 80 мл №1
Леккос
79,91
Экономия при брони: -3,39 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ТЕЛА С ЭФФЕКТОМ ЛИДОКАИНА "СЕКРЕТ ПАРАЦЕЛЬСА" 80 мл №1
Леккос
81,22
Экономия при брони: -4,70 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ТЕЛА С ЭФФЕКТОМ ЛИДОКАИНА "СЕКРЕТ ПАРАЦЕЛЬСА" 80 мл №1
Леккос
80,81
Экономия при брони: -4,29 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
3.8 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ТЕЛА С ЭФФЕКТОМ ЛИДОКАИНА "СЕКРЕТ ПАРАЦЕЛЬСА" 80 мл №1
Леккос
81,19
Экономия при брони: -4,67 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
3.8 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ТЕЛА С ЭФФЕКТОМ ЛИДОКАИНА "СЕКРЕТ ПАРАЦЕЛЬСА" 80 мл №1
Леккос
80,22
Экономия при брони: -3,70 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
4.0 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ТЕЛА С ЭФФЕКТОМ ЛИДОКАИНА "СЕКРЕТ ПАРАЦЕЛЬСА" 80 мл №1
Леккос
81,11
Экономия при брони: -5,49 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
4.2 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ТЕЛА С ЭФФЕКТОМ ЛИДОКАИНА "СЕКРЕТ ПАРАЦЕЛЬСА" 80 мл №1
Леккос
81,58
Экономия при брони: -5,06 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
4.3 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ТЕЛА С ЭФФЕКТОМ ЛИДОКАИНА "СЕКРЕТ ПАРАЦЕЛЬСА" 80 мл №1
Леккос
79,68
Экономия при брони: -3,16 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пер. Парусный, 18-Л
4.4 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ТЕЛА С ЭФФЕКТОМ ЛИДОКАИНА "СЕКРЕТ ПАРАЦЕЛЬСА" 80 мл №1
Леккос
81,30
Экономия при брони: -5,68 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 123/2
4.4 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ТЕЛА С ЭФФЕКТОМ ЛИДОКАИНА "СЕКРЕТ ПАРАЦЕЛЬСА" 80 мл №1
Леккос
79,86
Экономия при брони: -3,34 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пер. Парусный, 10-К
4.5 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ТЕЛА С ЭФФЕКТОМ ЛИДОКАИНА "СЕКРЕТ ПАРАЦЕЛЬСА" 80 мл №1
Леккос
81,71
Экономия при брони: -5,19 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Независимости, 27
4.6 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ТЕЛА С ЭФФЕКТОМ ЛИДОКАИНА "СЕКРЕТ ПАРАЦЕЛЬСА" 80 мл №1
Леккос
81,52
Экономия при брони: -5,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Пастера, 2
4.6 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ТЕЛА С ЭФФЕКТОМ ЛИДОКАИНА "СЕКРЕТ ПАРАЦЕЛЬСА" 80 мл №1
Леккос
81,06
Экономия при брони: -4,54 грн