Гель для тела Секрет Парацельса (Body gel Secret Рaracelsus)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках в Чернигов
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 54
1.1 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ТЕЛА С ЭФФЕКТОМ ЛИДОКАИНА "СЕКРЕТ ПАРАЦЕЛЬСА" 80 мл №1
Леккос
79,71
Экономия при брони: -3,19 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Независимости, 15
4.1 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ТЕЛА С ЭФФЕКТОМ ЛИДОКАИНА "СЕКРЕТ ПАРАЦЕЛЬСА" 80 мл №1
Леккос
80,98
Экономия при брони: -4,46 грн
В городах рядом
Аптека низких цен
Козелец, ул. Соборности, 14
66.2 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ТЕЛА С ЭФФЕКТОМ ЛИДОКАИНА "СЕКРЕТ ПАРАЦЕЛЬСА" 80 мл №1
Леккос
79,85
Экономия при брони: -3,33 грн
Аптека низких цен
Новые Петровцы, ул. Свято-Покровская, 218-А
113.5 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ТЕЛА С ЭФФЕКТОМ ЛИДОКАИНА "СЕКРЕТ ПАРАЦЕЛЬСА" 80 мл №1
Леккос
81,13
Экономия при брони: -4,61 грн
Аптека низких цен
Бровары, ул. Симоненко Василия, 107
114.0 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ТЕЛА С ЭФФЕКТОМ ЛИДОКАИНА "СЕКРЕТ ПАРАЦЕЛЬСА" 80 мл №1
Леккос
81,65
Экономия при брони: -5,13 грн
Аптека низких цен
Бровары, бульв. Независимости, 7
114.7 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ТЕЛА С ЭФФЕКТОМ ЛИДОКАИНА "СЕКРЕТ ПАРАЦЕЛЬСА" 80 мл №1
Леккос
81,11
Экономия при брони: -4,59 грн
Аптека низких цен
Бровары, ул. Черновола Вячеслава, 2-А
114.7 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ТЕЛА С ЭФФЕКТОМ ЛИДОКАИНА "СЕКРЕТ ПАРАЦЕЛЬСА" 80 мл №1
Леккос
81,46
Экономия при брони: -4,94 грн
Аптека копейка
Бровары, ул. Киевская, 294/1
114.7 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ТЕЛА С ЭФФЕКТОМ ЛИДОКАИНА "СЕКРЕТ ПАРАЦЕЛЬСА" 80 мл №1
Леккос
81,75
Экономия при брони: -5,23 грн
Аптека низких цен
Вышгород, ул. Шолуденко, 1-А
115.5 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ТЕЛА С ЭФФЕКТОМ ЛИДОКАИНА "СЕКРЕТ ПАРАЦЕЛЬСА" 80 мл №1
Леккос
79,56
Экономия при брони: -3,94 грн
Аптека копейка
Бровары, ул. Грушевского Михаила, 3
115.7 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ТЕЛА С ЭФФЕКТОМ ЛИДОКАИНА "СЕКРЕТ ПАРАЦЕЛЬСА" 80 мл №1
Леккос
81,39
Экономия при брони: -4,87 грн
Аптека шар@
Бровары, ул. Грушевского Михаила, 17/1
115.8 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ТЕЛА С ЭФФЕКТОМ ЛИДОКАИНА "СЕКРЕТ ПАРАЦЕЛЬСА" 80 мл №1
Леккос
80,91
Экономия при брони: -4,39 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Бальзака Оноре, 87/1
117.6 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ТЕЛА С ЭФФЕКТОМ ЛИДОКАИНА "СЕКРЕТ ПАРАЦЕЛЬСА" 80 мл №1
Леккос
81,99
Экономия при брони: -5,47 грн
Аптека копейка
Киев, просп. Красной Калины, 68-А
117.7 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ТЕЛА С ЭФФЕКТОМ ЛИДОКАИНА "СЕКРЕТ ПАРАЦЕЛЬСА" 80 мл №1
Леккос
79,45
Экономия при брони: -2,93 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Бальзака Оноре, 80
118.1 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ТЕЛА С ЭФФЕКТОМ ЛИДОКАИНА "СЕКРЕТ ПАРАЦЕЛЬСА" 80 мл №1
Леккос
81,98
Экономия при брони: -5,46 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Бальзака Оноре, 60
118.7 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ТЕЛА С ЭФФЕКТОМ ЛИДОКАИНА "СЕКРЕТ ПАРАЦЕЛЬСА" 80 мл №1
Леккос
81,58
Экономия при брони: -5,06 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Закревского Николая, 59/1
119.0 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ТЕЛА С ЭФФЕКТОМ ЛИДОКАИНА "СЕКРЕТ ПАРАЦЕЛЬСА" 80 мл №1
Леккос
82,87
Экономия при брони: -4,26 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Лаврухина, 3
119.3 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ТЕЛА С ЭФФЕКТОМ ЛИДОКАИНА "СЕКРЕТ ПАРАЦЕЛЬСА" 80 мл №1
Леккос
82,27
Экономия при брони: -5,75 грн
Аптека низких цен
Киев, просп. Красной Калины, 47
119.8 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ТЕЛА С ЭФФЕКТОМ ЛИДОКАИНА "СЕКРЕТ ПАРАЦЕЛЬСА" 80 мл №1
Леккос
81,41
Экономия при брони: -4,89 грн
Аптека низких цен
Киев, просп. Красной Калины, 26
119.8 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ТЕЛА С ЭФФЕКТОМ ЛИДОКАИНА "СЕКРЕТ ПАРАЦЕЛЬСА" 80 мл №1
Леккос
81,26
Экономия при брони: -4,74 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Рейгана Рональда, 24/9
120.1 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ТЕЛА С ЭФФЕКТОМ ЛИДОКАИНА "СЕКРЕТ ПАРАЦЕЛЬСА" 80 мл №1
Леккос
79,75
Экономия при брони: -3,23 грн