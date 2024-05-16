К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено

В других городах:

Элитфарм Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 16 Всего: упаковка (2) 275,00 Экономия: -48,00 грн 227,00 грн Забронировать

Мед-сервис Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 5 Всего: упаковка (2) 255,99 грн Забронировать

Виталюкс Подробнее Закрыто Открывается в 10:00 График работы Киев, ул. Большая Васильковская, 72 Всего: упаковка (1) 238,50 грн Забронировать

D.s. Подробнее Закрыто Открывается в 09:00 График работы Львов, просп. Шевченко Тараса, 22 Всего: упаковка (1) 256,75 грн Забронировать

Волыньфарм Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Камень-Каширский, ул. Шевченко, 9-И Всего: упаковка (1) 246,28 грн