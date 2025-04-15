Гель-смазка Дурекс морозное покалывание (Gel-lubricant Durex play tingle)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 118 аптеках в Львов
Пульс
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
ИНТИМНАЯ ГЕЛЬ-СМАЗКА DUREX PLAY TINGLE СО СВЕЖИМ ЭФФЕКТОМ "МОРОЗНОГО ПОКАЛЫВАНИЯ" 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
ИНТИМНАЯ ГЕЛЬ-СМАЗКА DUREX PLAY TINGLE СО СВЕЖИМ ЭФФЕКТОМ "МОРОЗНОГО ПОКАЛЫВАНИЯ" 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
200,00
Экономия при брони: -35,10 грн
Пульс
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
ИНТИМНАЯ ГЕЛЬ-СМАЗКА DUREX PLAY TINGLE СО СВЕЖИМ ЭФФЕКТОМ "МОРОЗНОГО ПОКАЛЫВАНИЯ" 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
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Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
200,00
Экономия при брони: -35,10 грн
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
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Экономия при брони: -35,10 грн
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
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Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
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Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
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Экономия при брони: -35,10 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
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Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
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Львов, ул. Кулиша, 15
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Львов, ул. Русовых, 1
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Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
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Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
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Львов, ул. Михновских, 31-А
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Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
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Аптека бам
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
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Подорожник
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
1.1 км
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200,00
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Подорожник
Львов, пл. Соборная, 17
1.1 км
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Подорожник
Львов, ул. Сербская, 13
1.2 км
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