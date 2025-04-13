Гель-смазка Дурекс морозное покалывание (Gel-lubricant Durex play tingle)
Киев (адрес не указан)
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Подорожник
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
ИНТИМНАЯ ГЕЛЬ-СМАЗКА DUREX PLAY TINGLE СО СВЕЖИМ ЭФФЕКТОМ "МОРОЗНОГО ПОКАЛЫВАНИЯ" 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
200,00
Экономия при брони: -28,10 грн
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
ИНТИМНАЯ ГЕЛЬ-СМАЗКА DUREX PLAY TINGLE СО СВЕЖИМ ЭФФЕКТОМ "МОРОЗНОГО ПОКАЛЫВАНИЯ" 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
200,00
Экономия при брони: -28,10 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
ИНТИМНАЯ ГЕЛЬ-СМАЗКА DUREX PLAY TINGLE СО СВЕЖИМ ЭФФЕКТОМ "МОРОЗНОГО ПОКАЛЫВАНИЯ" 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
200,00
Экономия при брони: -28,10 грн
Біла ромашка
Киев, пл. Спортивная, 1-А
1.4 км
ИНТИМНАЯ ГЕЛЬ-СМАЗКА DUREX PLAY TINGLE СО СВЕЖИМ ЭФФЕКТОМ "МОРОЗНОГО ПОКАЛЫВАНИЯ" 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
214,20
Экономия при брони: -6,43 грн
Подорожник
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
ИНТИМНАЯ ГЕЛЬ-СМАЗКА DUREX PLAY TINGLE СО СВЕЖИМ ЭФФЕКТОМ "МОРОЗНОГО ПОКАЛЫВАНИЯ" 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
200,00
Экономия при брони: -28,10 грн
Подорожник
Киев, ул. Нижний Вал, 17/8
1.8 км
ИНТИМНАЯ ГЕЛЬ-СМАЗКА DUREX PLAY TINGLE СО СВЕЖИМ ЭФФЕКТОМ "МОРОЗНОГО ПОКАЛЫВАНИЯ" 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
200,00
Экономия при брони: -28,10 грн
Біла ромашка
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 37/41
1.9 км
ИНТИМНАЯ ГЕЛЬ-СМАЗКА DUREX PLAY TINGLE СО СВЕЖИМ ЭФФЕКТОМ "МОРОЗНОГО ПОКАЛЫВАНИЯ" 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
208,74
Экономия при брони: -6,26 грн
Подорожник
Киев, ул. Нижний Вал, 31
1.9 км
ИНТИМНАЯ ГЕЛЬ-СМАЗКА DUREX PLAY TINGLE СО СВЕЖИМ ЭФФЕКТОМ "МОРОЗНОГО ПОКАЛЫВАНИЯ" 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
200,00
Экономия при брони: -28,10 грн
Подорожник
Киев, перек. Толстого Льва / Саксаганского, 20/109
2.0 км
ИНТИМНАЯ ГЕЛЬ-СМАЗКА DUREX PLAY TINGLE СО СВЕЖИМ ЭФФЕКТОМ "МОРОЗНОГО ПОКАЛЫВАНИЯ" 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
200,00
Экономия при брони: -28,10 грн
Подорожник
Киев, ул. Князей Острожских, 15/9
2.0 км
ИНТИМНАЯ ГЕЛЬ-СМАЗКА DUREX PLAY TINGLE СО СВЕЖИМ ЭФФЕКТОМ "МОРОЗНОГО ПОКАЛЫВАНИЯ" 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
200,00
Экономия при брони: -28,10 грн
Подорожник
Киев, перек. Петлюры Симона / Жилянская, 23/126
2.1 км
ИНТИМНАЯ ГЕЛЬ-СМАЗКА DUREX PLAY TINGLE СО СВЕЖИМ ЭФФЕКТОМ "МОРОЗНОГО ПОКАЛЫВАНИЯ" 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
200,00
Экономия при брони: -28,10 грн
Біла ромашка
Киев, ул. Антоновича, 50
2.2 км
ИНТИМНАЯ ГЕЛЬ-СМАЗКА DUREX PLAY TINGLE СО СВЕЖИМ ЭФФЕКТОМ "МОРОЗНОГО ПОКАЛЫВАНИЯ" 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
208,65
Экономия при брони: -6,26 грн
Біла ромашка
Киев, ул. Ярославская, 56-А
2.3 км
ИНТИМНАЯ ГЕЛЬ-СМАЗКА DUREX PLAY TINGLE СО СВЕЖИМ ЭФФЕКТОМ "МОРОЗНОГО ПОКАЛЫВАНИЯ" 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
198,63
Экономия при брони: -5,96 грн
Подорожник
Киев, перек. Большая Васильковская / Деловая, 84/20
2.4 км
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Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
200,00
Экономия при брони: -28,10 грн
Біла ромашка
Киев, ул. Глубочицкая, 32-Б
2.4 км
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Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
209,40
Экономия при брони: -6,28 грн
Подорожник
Киев, ул. Большая Васильковская, 71/6
2.5 км
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Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
200,00
Экономия при брони: -28,10 грн
Подорожник
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
2.7 км
ИНТИМНАЯ ГЕЛЬ-СМАЗКА DUREX PLAY TINGLE СО СВЕЖИМ ЭФФЕКТОМ "МОРОЗНОГО ПОКАЛЫВАНИЯ" 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
200,00
Экономия при брони: -28,10 грн
Подорожник
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
3.1 км
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Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
200,00
Экономия при брони: -28,10 грн
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Киев, бульв. Леси Украинки, 34
3.6 км
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Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
200,00
Экономия при брони: -28,10 грн
Біла ромашка
Киев, просп. Берестейский, 24
3.8 км
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Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
200,79
Экономия при брони: -6,02 грн