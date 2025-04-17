Гель-смазка Дурекс морозное покалывание (Gel-lubricant Durex play tingle)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 28 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
ИНТИМНАЯ ГЕЛЬ-СМАЗКА DUREX PLAY TINGLE СО СВЕЖИМ ЭФФЕКТОМ "МОРОЗНОГО ПОКАЛЫВАНИЯ" 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
200,00
Экономия при брони: -35,00 грн
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
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Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
208,95
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Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
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Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
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Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
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Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
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Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
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Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
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Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
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Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
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Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
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Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
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Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
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Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
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Ощад аптека
Чернигов, ул. Шевченко, 27
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Чернигов, просп. Победы, 14
1.6 км
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Чернигов, просп. Победы, 14
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Чернигов, ул. Шевченко, 51
1.8 км
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Чернигов, ул. Музыкальная, 2
2.3 км
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Чернигов, ул. Теробороны, 4
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Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 161
2.5 км
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Чернигов, ул. Текстильников, 18
2.7 км
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Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 37
2.9 км
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Чернигов, ул. Соборности, 4
3.0 км
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