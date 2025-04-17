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Гель-смазка Дурекс плей вери черри (Durex play very cherry)

Гель-смазка Дурекс плей вери черри (Durex play very cherry)

Винница (адрес не указан)
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Доступно в 5 аптеках в Винница
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Винница, просп. Коцюбинского, 31
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ИНТИМНАЯ ГЕЛЬ-СМАЗКА DUREX PLAY VERY CHERRY СО СЛАДКИМ АРОМАТОМ ВИШНИ 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare International Limited
188,90 грн
Мед-сервис
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Винница, ул. Привокзальная, 2/1
0.9 км
ИНТИМНАЯ ГЕЛЬ-СМАЗКА DUREX PLAY VERY CHERRY СО СЛАДКИМ АРОМАТОМ ВИШНИ 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare International Limited
197,50 грн
Аптека доброго дня
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Винница, ул. Янгеля Академика, 54
1.2 км
ИНТИМНАЯ ГЕЛЬ-СМАЗКА DUREX PLAY VERY CHERRY СО СЛАДКИМ АРОМАТОМ ВИШНИ 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare International Limited
176,90 грн
Мед-сервис
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Винница, ул. Соборная, 46
1.9 км
ИНТИМНАЯ ГЕЛЬ-СМАЗКА DUREX PLAY VERY CHERRY СО СЛАДКИМ АРОМАТОМ ВИШНИ 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare International Limited
183,70 грн
Аптека доброго дня
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Винница, ул. Зодчих, 2
3.7 км
ИНТИМНАЯ ГЕЛЬ-СМАЗКА DUREX PLAY VERY CHERRY СО СЛАДКИМ АРОМАТОМ ВИШНИ 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare International Limited
176,90 грн
1 социальна аптека
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Винница, ул. 600-летия, 17
5.0 км
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Reckitt Benckiser Healthcare International Limited
176,90 грн
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Винница, просп. Космонавтов, 49
5.5 км
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Reckitt Benckiser Healthcare International Limited
184,00 грн
1 социальна аптека
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Винница, просп. Космонавтов, 77
5.7 км
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Reckitt Benckiser Healthcare International Limited
176,90 грн
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Винница, просп. Юности, 20/73
6.2 км
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Reckitt Benckiser Healthcare International Limited
176,90 грн
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Винница, ул. Келецкая, 106
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Reckitt Benckiser Healthcare International Limited
194,90 грн
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Жмеринка, перек. Хмельницкого Богдана / Одесская, 4/1
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Хмельник, просп. Свободы, 14-Ж
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Казатин, ул. Грушевского Михаила, 46
58.7 км
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184,00 грн
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Тульчин, ул. Леонтовича Николая, 50
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Reckitt Benckiser Healthcare International Limited
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Бердичев, ул. Житомирская, 13-А
73.8 км
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Ладыжин, ул. Кравчика Петра, 33
81.5 км
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Чуднов, ул. Житомирская, 14-А
95.0 км
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Тростянец, ул. Соборная, 50-А
96.6 км
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176,90 грн
Народная аптека
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Монастырище, ул. Мира, 20
99.7 км
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Reckitt Benckiser Healthcare International Limited
203,00
Экономия при брони: -26,00 грн
177,00 грн
Виталюкс
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Сквира, ул. Киевская, 5-А
101.2 км
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185,80 грн
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