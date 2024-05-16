Все аптеки Украины
Косметические средстваКосметические средства для здоровьяБАЛЬЗАМ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ДЛЯ ТЕЛА "СУСТАГИН"Цены в аптеках

БАЛЬЗАМ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ДЛЯ ТЕЛА "СУСТАГИН" 75 мл - Харьков (60110) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
Всего: упаковка (2)
42,75
Экономия: -5,01 грн
37,74 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. 23-го Августа, 43
Всего: упаковка (2)
36,36 грн
Аптека твоей родини
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Золочевская, 27
Всего: упаковка (1)
39,38 грн
В других городах:
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Песочин, ул. Квартальная, 14
Всего: упаковка (3)
36,36 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Люботин, пл. Соборная, 1-В
Всего: упаковка (1)
34,50 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Чугуев, ул. Торговая, 1
Всего: упаковка (2)
44,65
Экономия: -4,07 грн
40,58 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Чугуев, ул. Торговая, 2
Всего: упаковка (1)
39,38 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Андреевка, ул. Центральная, 4
Всего: упаковка (1)
39,38 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Первомайский, м-н 4-й, 5
Всего: упаковка (1)
41,88 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Красноград, ул. Полтавская, 92
Всего: упаковка (1)
37,39 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Карловка, ул. Полтавский Шлях, 42/2
Всего: упаковка (1)
39,38 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Ахтырка, пл. Успенская, 3
Всего: упаковка (1)
39,38 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Перещепино, ул. Шевченко Тараса, 25
Всего: упаковка (2)
38,60 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Котляревского, 11
Всего: упаковка (1)
39,38 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Мазепы Ивана, 35
Всего: упаковка (1)
46,00 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Сумы, ул. Харьковская, 32
Всего: упаковка (1)
38,60 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Сумы, просп. Свободы, 32
Всего: упаковка (1)
42,84 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Сумы, ул. Харьковская, 12
Всего: упаковка (1)
36,36 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Сумы, ул. 1-я Набережная Реки Стрелки, 10
Всего: упаковка (2)
36,88 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Сумы, ул. Шевченко, 17
Всего: упаковка (2)
36,36 грн