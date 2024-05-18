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БАЛЬЗАМ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ДЛЯ НОГ "СУСТАГИН" 75 г - Запорожье (69441) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Запорожье не найдено
В других городах:
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. 20-летия Победы, 22-Д
Всего: упаковка (6)
41,31
Экономия: -3,65 грн
37,66 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Багряного Ивана, 17
Всего: упаковка (5)
40,83
Экономия: -3,14 грн
37,69 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
Всего: упаковка (2)
47,10
Экономия: -5,64 грн
41,46 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, просп. Победы, 59-А
Всего: упаковка (1)
34,70 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 12
Всего: упаковка (1)
55,61
Экономия: -8,32 грн
47,29 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Кременчуг, ул. Халаменюка, 14
Всего: упаковка (1)
43,08
Экономия: -1,73 грн
41,35 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Кременчуг, ул. Старшего Лейтенанта Кагала, 43
Всего: упаковка (3)
42,58
Экономия: -4,96 грн
37,62 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Змиев, ул. Лиманская, 21
Всего: упаковка (2)
41,56
Экономия: -4,03 грн
37,53 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Кропивницкий, ул. Архангельская, 2
Всего: упаковка (1)
46,31
Экономия: -8,64 грн
37,67 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Кропивницкий, ул. Преображенская, 16-П
Всего: упаковка (2)
52,26
Экономия: -5,36 грн
46,90 грн
Аптека нежных цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 74
Всего: упаковка (1)
42,02
Экономия: -4,33 грн
37,69 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Независимости, 15/18
Всего: упаковка (1)
41,67
Экономия: -4,12 грн
37,55 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Независимости, 9
Всего: упаковка (1)
40,39
Экономия: -2,73 грн
37,66 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, ул. Космонавтов, 83-А
Всего: упаковка (1)
49,30
Экономия: -7,84 грн
41,46 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 23
Всего: упаковка (1)
42,79
Экономия: -5,17 грн
37,62 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Юбилейный, 74
Всего: упаковка (1)
45,14
Экономия: -7,47 грн
37,67 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Гвардейцев-Широнинцев, 33
Всего: упаковка (1)
41,19
Экономия: -3,50 грн
37,69 грн
Медпрепараты
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, ул. Космонавтов, 55/5
Всего: упаковка (1)
41,22
Экономия: -3,97 грн
37,25 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Лубны, пл. Ярмарочная, 2-А
Всего: упаковка (1)
43,13
Экономия: -5,62 грн
37,51 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Тростянец, ул. Благовещенская, 8
Всего: упаковка (1)
42,02
Экономия: -4,49 грн
37,53 грн