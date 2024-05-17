Все аптеки Украины
Косметические средстваКосметические средства для здоровьяБАЛЬЗАМ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ДЛЯ НОГ "СУСТАГИН"Цены в аптеках

БАЛЬЗАМ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ДЛЯ НОГ "СУСТАГИН" 75 г - Львов (69441) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Львов (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (5)
41,42
Экономия: -4,03 грн
37,39 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Зеленая, 1
Всего: упаковка (1)
45,67
Экономия: -6,32 грн
39,35 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Петлюры Симона, 2-А
Всего: упаковка (4)
48,18
Экономия: -6,67 грн
41,51 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Стрыйская, 57
Всего: упаковка (2)
50,86
Экономия: -9,41 грн
41,45 грн
Аптека шар@
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Сыховская, 8
Всего: упаковка (1)
45,48
Экономия: -3,99 грн
41,49 грн
В других городах:
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Трускавец, ул. Стебницкая, 27
Всего: упаковка (1)
41,84
Экономия: -4,31 грн
37,53 грн
Авк фарм
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Бердичев, ул. Европейская, 128
Всего: упаковка (1)
38,00 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Коростышев, ул. Героев Небесной Сотни, 64
Всего: упаковка (1)
43,13
Экономия: -1,90 грн
41,23 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Умань, ул. Тищика, 8
Всего: упаковка (1)
51,81
Экономия: -4,83 грн
46,98 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 21
Всего: упаковка (1)
43,15
Экономия: -1,92 грн
41,23 грн
Аптека вашей семьи
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 6-Б
Всего: упаковка (1)
36,50 грн
Аптека шар@
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Пасхалина Юрия, 5
Всего: упаковка (1)
40,43
Экономия: -2,52 грн
37,91 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Независимости, 9
Всего: упаковка (1)
40,63
Экономия: -2,97 грн
37,66 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Независимости, 15/18
Всего: упаковка (1)
40,86
Экономия: -3,31 грн
37,55 грн
Аптека нежных цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 74
Всего: упаковка (1)
41,26
Экономия: -3,57 грн
37,69 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Кропивницкий, ул. Преображенская, 16-П
Всего: упаковка (2)
52,90
Экономия: -6,00 грн
46,90 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Кропивницкий, ул. Архангельская, 2
Всего: упаковка (1)
45,18
Экономия: -7,51 грн
37,67 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, дорога Николаевская, 168/1
Всего: упаковка (1)
47,14
Экономия: -5,69 грн
41,45 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Глушко Академика, 14
Всего: упаковка (2)
55,31
Экономия: -8,41 грн
46,90 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Южное, ул. Химиков, 27-Г
Всего: упаковка (2)
40,15 грн