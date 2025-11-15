Киев
О товаре
Цены
Капилляр крем-бальзам для сосудов
Капилляр крем-бальзам для сосудов
Киев
(адрес не указан)
Изменить
Искать на карте
Сортировка:
По расстоянию
Фильтр
Доступно в 115 аптеках в Киев
Аптека гормональных препаратов
Открыто
Закроется через 29 мин
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 36-А
1.6 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "КАПИЛЛЯР" 75 мл №1
Эликсир
58,80
грн
Забронировать
Виталюкс
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, спуск Кловский, 14/24
1.8 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "КАПИЛЛЯР" 75 мл №1
Эликсир
58,80
грн
Забронировать
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 29 мин
Киев, ул. Князей Острожских, 15
2.0 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "КАПИЛЛЯР" 75 мл №1
Эликсир
58,80
грн
Забронировать
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 29 мин
Киев, ул. Мазепы Ивана, 9-Е
2.1 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "КАПИЛЛЯР" 75 мл №1
Эликсир
58,80
грн
Забронировать
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 29 мин
Киев, ул. Глубочицкая, 44/4
2.1 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "КАПИЛЛЯР" 75 мл №1
Эликсир
58,80
грн
Забронировать
Виталюкс
Открыто
Закроется через 29 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 72-А
2.1 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "КАПИЛЛЯР" 75 мл №1
Эликсир
58,80
грн
Забронировать
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 29 мин
Киев, ул. Антоновича, 47-А
2.1 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "КАПИЛЛЯР" 75 мл №1
Эликсир
58,80
грн
Забронировать
Аптекарь
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Жилянская, 69/71
2.2 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "КАПИЛЛЯР" 75 мл №1
Эликсир
58,80
грн
Забронировать
Свк фарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Старовокзальная / Жилянская, 13/146
2.2 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "КАПИЛЛЯР" 75 мл №1
Эликсир
50,00
грн
Забронировать
Аптека гормональных препаратов
Открыто
Закроется через 29 мин
Киев, бульв. Леси Украинки, 9
2.3 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "КАПИЛЛЯР" 75 мл №1
Эликсир
58,80
грн
Забронировать
Виталюкс
Открыто
Закроется через 29 мин
Киев, ул. Павловская, 17
2.3 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "КАПИЛЛЯР" 75 мл №1
Эликсир
58,80
грн
Забронировать
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 29 мин
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
2.6 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "КАПИЛЛЯР" 75 мл №1
Эликсир
58,80
грн
Забронировать
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 29 мин
Киев, бульв. Леси Украинки, 19/16-А
2.7 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "КАПИЛЛЯР" 75 мл №1
Эликсир
58,80
грн
Забронировать
Аптекарь
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Липковского Василия, 1-А
2.9 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "КАПИЛЛЯР" 75 мл №1
Эликсир
58,80
грн
Забронировать
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Тютюнника Василия, 37/1
3.3 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "КАПИЛЛЯР" 75 мл №1
Эликсир
77,70
грн
Забронировать
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 5
3.3 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "КАПИЛЛЯР" 75 мл №1
Эликсир
77,70
грн
Забронировать
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 29 мин
Киев, дорога Набережно-Рыбальская, 3
3.3 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "КАПИЛЛЯР" 75 мл №1
Эликсир
58,80
грн
Забронировать
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Липковского Василия, 25
3.5 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "КАПИЛЛЯР" 75 мл №1
Эликсир
51,00
грн
Забронировать
Аптека гормональных препаратов
Открыто
Закроется через 29 мин
Киев, ул. Липковского Василия, 25
3.6 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "КАПИЛЛЯР" 75 мл №1
Эликсир
58,80
грн
Забронировать
Аптека гормональных препаратов
Открыто
Закроется через 29 мин
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 16
3.6 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "КАПИЛЛЯР" 75 мл №1
Эликсир
58,80
грн
Забронировать
Показать еще
Главная
Каталог
Корзина
Избранное
Меню