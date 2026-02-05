Чернигов
Капилляр крем-бальзам для сосудов
Капилляр крем-бальзам для сосудов
Чернигов
(адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках в Чернигов
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 74
2.4 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "КАПИЛЛЯР" 75 мл №1
Эликсир
77,60
грн
Забронировать
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 167
2.7 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "КАПИЛЛЯР" 75 мл №1
Эликсир
58,80
грн
Забронировать
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Соборности, 2
3.0 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "КАПИЛЛЯР" 75 мл №1
Эликсир
58,80
грн
Забронировать
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:30
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 8
3.3 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "КАПИЛЛЯР" 75 мл №1
Эликсир
58,80
грн
Забронировать
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 10
1.6 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "КАПИЛЛЯР" 75 мл №1
Эликсир
В городах рядом
Городская семейная аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Славутич, кв-л Полесский, 3
36.6 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "КАПИЛЛЯР" 75 мл №1
Эликсир
58,80
грн
Забронировать
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:30
Славутич, пл. Привокзальная, 7
37.0 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "КАПИЛЛЯР" 75 мл №1
Эликсир
58,80
грн
Забронировать
Аптекарь
Открыто
Закроется в 21:00
Бровары, ул. Киевская, 316
113.4 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "КАПИЛЛЯР" 75 мл №1
Эликсир
77,60
грн
Забронировать
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 21:00
Бровары, бульв. Независимости, 7
114.6 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "КАПИЛЛЯР" 75 мл №1
Эликсир
65,00
грн
Забронировать
Аптекарь
Открыто
Закроется в 21:00
Бровары, ул. Киевская, 243
114.6 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "КАПИЛЛЯР" 75 мл №1
Эликсир
58,80
грн
Забронировать
Аптека tas
Открыто
Закроется в 23:00
Бровары, бульв. Независимости, 6
114.6 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "КАПИЛЛЯР" 75 мл №1
Эликсир
58,80
грн
Забронировать
Аптекарь
Открыто
Закроется в 20:00
Бровары, ул. Олимпийская, 4
114.7 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "КАПИЛЛЯР" 75 мл №1
Эликсир
58,80
грн
Забронировать
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 21:00
Бровары, ул. Героев Украины, 5
114.8 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "КАПИЛЛЯР" 75 мл №1
Эликсир
56,00
грн
Забронировать
Аптека tas
Открыто
Закроется в 21:00
Бровары, ул. Героев Украины, 14
115.0 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "КАПИЛЛЯР" 75 мл №1
Эликсир
58,80
грн
Забронировать
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Вышгород, просп. Шевченко Тараса, 2-А
116.2 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "КАПИЛЛЯР" 75 мл №1
Эликсир
58,80
грн
Забронировать
Виталюкс
Открыто
Закроется в 21:00
Вышгород, просп. Шевченко Тараса, 2-Д
116.2 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "КАПИЛЛЯР" 75 мл №1
Эликсир
58,80
грн
Забронировать
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Бровары, ул. Луценко Анатолия, 27
118.4 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "КАПИЛЛЯР" 75 мл №1
Эликсир
77,60
грн
Забронировать
Аптекарь
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Лаврухина, 4
119.2 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "КАПИЛЛЯР" 75 мл №1
Эликсир
58,80
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Лаврухина, 3
119.3 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "КАПИЛЛЯР" 75 мл №1
Эликсир
60,03
Экономия при брони:
-2,32 грн
57,71
грн
Забронировать
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Красной Калины, 47
119.7 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "КАПИЛЛЯР" 75 мл №1
Эликсир
56,00
грн
Забронировать
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Северная, 46
121.0 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "КАПИЛЛЯР" 75 мл №1
Эликсир
58,80
грн
Забронировать
