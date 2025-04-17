Гель-смазка Дурекс плей сладкая клубника
Винница (адрес не указан)
Доступно в 45 аптеках в Винница
Подорожник
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
ИНТИМНАЯ ГЕЛЬ-СМАЗКА DUREX PLAY SWEET STRAWBERRY 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
200,00
Экономия при брони: -31,00 грн
Подорожник
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
ИНТИМНАЯ ГЕЛЬ-СМАЗКА DUREX PLAY SWEET STRAWBERRY 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
200,00
Экономия при брони: -31,00 грн
Мед-сервис
Винница, просп. Коцюбинского, 31
0.2 км
ИНТИМНАЯ ГЕЛЬ-СМАЗКА DUREX PLAY SWEET STRAWBERRY 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
Ощад аптека
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
ИНТИМНАЯ ГЕЛЬ-СМАЗКА DUREX PLAY SWEET STRAWBERRY 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
200,00
Экономия при брони: -31,00 грн
Подорожник
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
ИНТИМНАЯ ГЕЛЬ-СМАЗКА DUREX PLAY SWEET STRAWBERRY 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
200,00
Экономия при брони: -31,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 57 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
ИНТИМНАЯ ГЕЛЬ-СМАЗКА DUREX PLAY SWEET STRAWBERRY 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
200,00
Экономия при брони: -31,00 грн
Подорожник
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
ИНТИМНАЯ ГЕЛЬ-СМАЗКА DUREX PLAY SWEET STRAWBERRY 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
200,00
Экономия при брони: -31,00 грн
Подорожник
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
ИНТИМНАЯ ГЕЛЬ-СМАЗКА DUREX PLAY SWEET STRAWBERRY 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
200,00
Экономия при брони: -31,00 грн
Мед-сервис
Винница, ул. Привокзальная, 2/1
0.9 км
ИНТИМНАЯ ГЕЛЬ-СМАЗКА DUREX PLAY SWEET STRAWBERRY 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
Подорожник
Винница, просп. Коцюбинского, 4
0.9 км
ИНТИМНАЯ ГЕЛЬ-СМАЗКА DUREX PLAY SWEET STRAWBERRY 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
200,00
Экономия при брони: -31,00 грн
Подорожник
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
ИНТИМНАЯ ГЕЛЬ-СМАЗКА DUREX PLAY SWEET STRAWBERRY 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
200,00
Экономия при брони: -31,00 грн
Ощад аптека
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
ИНТИМНАЯ ГЕЛЬ-СМАЗКА DUREX PLAY SWEET STRAWBERRY 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
200,00
Экономия при брони: -31,00 грн
Подорожник
Винница, просп. Коцюбинского, 4
1.0 км
ИНТИМНАЯ ГЕЛЬ-СМАЗКА DUREX PLAY SWEET STRAWBERRY 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
200,00
Экономия при брони: -31,00 грн
Подорожник
Винница, пл. Привокзальная, 1
1.1 км
ИНТИМНАЯ ГЕЛЬ-СМАЗКА DUREX PLAY SWEET STRAWBERRY 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
200,00
Экономия при брони: -31,00 грн
Подорожник
Винница, ул. Стрелецкая, 1
1.4 км
ИНТИМНАЯ ГЕЛЬ-СМАЗКА DUREX PLAY SWEET STRAWBERRY 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
200,00
Экономия при брони: -31,00 грн
Подорожник
Винница, ул. Шимко Максима, 7-А
1.6 км
ИНТИМНАЯ ГЕЛЬ-СМАЗКА DUREX PLAY SWEET STRAWBERRY 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
200,00
Экономия при брони: -31,00 грн
Подорожник
Винница, ул. Шимко Максима, 36
1.7 км
ИНТИМНАЯ ГЕЛЬ-СМАЗКА DUREX PLAY SWEET STRAWBERRY 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
200,00
Экономия при брони: -31,00 грн
Подорожник
Винница, ул. Киевская, 45
1.9 км
ИНТИМНАЯ ГЕЛЬ-СМАЗКА DUREX PLAY SWEET STRAWBERRY 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
200,00
Экономия при брони: -31,00 грн
Мед-сервис
Винница, ул. Соборная, 46
1.9 км
ИНТИМНАЯ ГЕЛЬ-СМАЗКА DUREX PLAY SWEET STRAWBERRY 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
Аптека бам
Винница, ул. Нарбута Георгия, 3
2.1 км
ИНТИМНАЯ ГЕЛЬ-СМАЗКА DUREX PLAY SWEET STRAWBERRY 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
200,00
Экономия при брони: -31,00 грн