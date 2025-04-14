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Зубная щетка Орал В про-эксперт антибактериальная (Toothbrush Oral B pro-expert antibacterial)
Зубная щетка Орал В про-эксперт антибактериальная (Toothbrush Oral B pro-expert antibacterial)
Харьков
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Днепр, ул. Пастера, 2
190.7 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА "ORAL-B PRO-EXPERT АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ" 40 №1
ORAL-B Laboratories
83,60
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 55 мин
Каменское, просп. Непокоренных, 59-А
197.7 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА "ORAL-B PRO-EXPERT АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ" 40 №1
ORAL-B Laboratories
104,20
грн
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Городская семейная аптека
Открыто
Закроется в 18:00
Каменское, просп. Свободы, 1-Г
201.5 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА "ORAL-B PRO-EXPERT АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ" 40 №1
ORAL-B Laboratories
83,60
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 55 мин
Горишние Плавни, ул. Горняков, 25
217.5 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА "ORAL-B PRO-EXPERT АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ" 40 №1
ORAL-B Laboratories
77,20
грн
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Городская семейная аптека
Закрыто
Открывается через 55 мин
Марганец, ул. Киевская, 147
286.3 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА "ORAL-B PRO-EXPERT АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ" 40 №1
ORAL-B Laboratories
83,90
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 55 мин
Кривой Рог, м-н 5-й Заречный, 6-А
299.5 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА "ORAL-B PRO-EXPERT АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ" 40 №1
ORAL-B Laboratories
83,60
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 55 мин
Золотоноша, ул. Шевченко Тараса, 76-Б
303.7 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА "ORAL-B PRO-EXPERT АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ" 40 №1
ORAL-B Laboratories
90,90
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 55 мин
Кривой Рог, просп. 200-летия Кривого Рога, 7-В
304.6 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА "ORAL-B PRO-EXPERT АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ" 40 №1
ORAL-B Laboratories
77,20
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 55 мин
Кривой Рог, ул. Авраменка Ивана, 21
307.4 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА "ORAL-B PRO-EXPERT АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ" 40 №1
ORAL-B Laboratories
77,20
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 55 мин
Кривой Рог, ул. Владимира Великого, 24
307.8 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА "ORAL-B PRO-EXPERT АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ" 40 №1
ORAL-B Laboratories
104,20
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 55 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 51
310.7 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА "ORAL-B PRO-EXPERT АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ" 40 №1
ORAL-B Laboratories
83,40
грн
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Городская семейная аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 18-Б
314.2 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА "ORAL-B PRO-EXPERT АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ" 40 №1
ORAL-B Laboratories
104,20
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 09:00
Кропивницкий, ул. Героев Украины, 6/13
336.2 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА "ORAL-B PRO-EXPERT АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ" 40 №1
ORAL-B Laboratories
101,80
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 55 мин
Чернигов, просп. Победы, 10
387.4 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА "ORAL-B PRO-EXPERT АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ" 40 №1
ORAL-B Laboratories
93,70
грн
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Аптека tas
Закрыто
Открывается через 55 мин
Обухов, ул. Киевская, 119
399.2 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА "ORAL-B PRO-EXPERT АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ" 40 №1
ORAL-B Laboratories
83,60
грн
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Аптекарь
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, шоссе Столичное, 103
407.5 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА "ORAL-B PRO-EXPERT АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ" 40 №1
ORAL-B Laboratories
135,90
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 55 мин
Николаев, просп. Богоявленский, 340
467.8 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА "ORAL-B PRO-EXPERT АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ" 40 №1
ORAL-B Laboratories
83,60
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 55 мин
Ковель, бульв. Леси Украинки, 11
824.6 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА "ORAL-B PRO-EXPERT АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ" 40 №1
ORAL-B Laboratories
113,20
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 09:00
Львов, ул. Зеленая, 147
871.9 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА "ORAL-B PRO-EXPERT АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ" 40 №1
ORAL-B Laboratories
135,90
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 55 мин
Свалява, ул. Главная, 76/15
974.0 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА "ORAL-B PRO-EXPERT АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ" 40 №1
ORAL-B Laboratories
104,20
грн
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