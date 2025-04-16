Зубная щетка Орал В 3D вайт фреш
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 12 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА "ORAL-B 3D WHITE FRESH" 40 №2
Braun Oral-B Ireland Ltd.
141,50
Экономия при брони: -5,28 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА "ORAL-B 3D WHITE FRESH" 40 №2
Braun Oral-B Ireland Ltd.
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА "ORAL-B 3D WHITE FRESH" 40 №2
Braun Oral-B Ireland Ltd.
144,66
Экономия при брони: -8,44 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Скоропадского Павла, 58-А
3.8 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА "ORAL-B 3D WHITE FRESH" 40 №2
Braun Oral-B Ireland Ltd.
142,13
Экономия при брони: -6,81 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 20/1
4.0 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА "ORAL-B 3D WHITE FRESH" 40 №2
Braun Oral-B Ireland Ltd.
143,94
Экономия при брони: -7,72 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, просп. Богоявленский, 35/1
4.3 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА "ORAL-B 3D WHITE FRESH" 40 №2
Braun Oral-B Ireland Ltd.
146,24
Экономия при брони: -10,02 грн
Медпрепараты
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Центральный, 255
4.6 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА "ORAL-B 3D WHITE FRESH" 40 №2
Braun Oral-B Ireland Ltd.
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Строителей, 12-В/1
4.8 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА "ORAL-B 3D WHITE FRESH" 40 №2
Braun Oral-B Ireland Ltd.
142,62
Экономия при брони: -6,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Мира, 56-Б/2
5.7 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА "ORAL-B 3D WHITE FRESH" 40 №2
Braun Oral-B Ireland Ltd.
143,25
Экономия при брони: -7,93 грн
Фармакопейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Самойловича, 35-Д/1
8.8 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА "ORAL-B 3D WHITE FRESH" 40 №2
Braun Oral-B Ireland Ltd.
113,26
Экономия при брони: -7,79 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, просп. Богоявленский, 317
9.0 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА "ORAL-B 3D WHITE FRESH" 40 №2
Braun Oral-B Ireland Ltd.
129,33
Экономия при брони: -4,95 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, просп. Богоявленский, 338-А
9.0 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА "ORAL-B 3D WHITE FRESH" 40 №2
Braun Oral-B Ireland Ltd.
145,98
Экономия при брони: -9,76 грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Очаков, ул. Спасская, 18-А
48.8 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА "ORAL-B 3D WHITE FRESH" 40 №2
Braun Oral-B Ireland Ltd.
143,17
Экономия при брони: -6,95 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Херсон, просп. Святых Кирилла и Мефодия, 23
54.4 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА "ORAL-B 3D WHITE FRESH" 40 №2
Braun Oral-B Ireland Ltd.
144,02
Экономия при брони: -7,80 грн
Фармакопейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Херсон, просп. 200 лет Херсона, 2
55.8 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА "ORAL-B 3D WHITE FRESH" 40 №2
Braun Oral-B Ireland Ltd.
142,64
Экономия при брони: -6,42 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Херсон, просп. 200 лет Херсона, 16
56.2 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА "ORAL-B 3D WHITE FRESH" 40 №2
Braun Oral-B Ireland Ltd.
144,87
Экономия при брони: -8,65 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Херсон, ул. Стретенская, 21
56.2 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА "ORAL-B 3D WHITE FRESH" 40 №2
Braun Oral-B Ireland Ltd.
144,74
Экономия при брони: -8,52 грн
Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Херсон, просп. 200 лет Херсона, 30
56.6 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА "ORAL-B 3D WHITE FRESH" 40 №2
Braun Oral-B Ireland Ltd.
144,99
Экономия при брони: -8,77 грн
Медпрепараты
Закрыто
Открывается в 08:00
Херсон, ул. Университетская, 157
59.2 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА "ORAL-B 3D WHITE FRESH" 40 №2
Braun Oral-B Ireland Ltd.
143,14
Экономия при брони: -6,92 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Южное, ул. Химиков, 3-А
75.4 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА "ORAL-B 3D WHITE FRESH" 40 №2
Braun Oral-B Ireland Ltd.
111,68
Экономия при брони: -6,21 грн