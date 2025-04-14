Зубная щетка Орал В 3D вайт фреш
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 31 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 55 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА "ORAL-B 3D WHITE FRESH" 40 №2
Braun Oral-B Ireland Ltd.
145,58
Экономия при брони: -9,51 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 55 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА "ORAL-B 3D WHITE FRESH" 40 №2
Braun Oral-B Ireland Ltd.
144,79
Экономия при брони: -8,72 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 25 мин
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА "ORAL-B 3D WHITE FRESH" 40 №2
Braun Oral-B Ireland Ltd.
145,46
Экономия при брони: -9,39 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 55 мин
Харьков, просп. Аэрокосмический, 82
2.2 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА "ORAL-B 3D WHITE FRESH" 40 №2
Braun Oral-B Ireland Ltd.
145,25
Экономия при брони: -9,93 грн
Аптека низких цен
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
3.0 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА "ORAL-B 3D WHITE FRESH" 40 №2
Braun Oral-B Ireland Ltd.
146,28
Экономия при брони: -10,21 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 55 мин
Харьков, ул. Космическая, 23
3.3 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА "ORAL-B 3D WHITE FRESH" 40 №2
Braun Oral-B Ireland Ltd.
141,88
Экономия при брони: -6,56 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 55 мин
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
3.4 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА "ORAL-B 3D WHITE FRESH" 40 №2
Braun Oral-B Ireland Ltd.
143,66
Экономия при брони: -7,59 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 55 мин
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
4.5 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА "ORAL-B 3D WHITE FRESH" 40 №2
Braun Oral-B Ireland Ltd.
146,43
Экономия при брони: -10,21 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 25 мин
Харьков, просп. Аэрокосмический, 167
4.7 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА "ORAL-B 3D WHITE FRESH" 40 №2
Braun Oral-B Ireland Ltd.
144,09
Экономия при брони: -7,87 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 55 мин
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
4.8 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА "ORAL-B 3D WHITE FRESH" 40 №2
Braun Oral-B Ireland Ltd.
143,90
Экономия при брони: -8,58 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 55 мин
Харьков, просп. Байрона, 23/1
5.6 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА "ORAL-B 3D WHITE FRESH" 40 №2
Braun Oral-B Ireland Ltd.
142,45
Экономия при брони: -6,38 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 55 мин
Харьков, ул. Лесопарковская, 2
5.9 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА "ORAL-B 3D WHITE FRESH" 40 №2
Braun Oral-B Ireland Ltd.
142,96
Экономия при брони: -6,89 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 25 мин
Харьков, просп. Героев Харькова, 144
6.0 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА "ORAL-B 3D WHITE FRESH" 40 №2
Braun Oral-B Ireland Ltd.
144,28
Экономия при брони: -8,21 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 55 мин
Харьков, просп. Героев Харькова, 190/1
6.2 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА "ORAL-B 3D WHITE FRESH" 40 №2
Braun Oral-B Ireland Ltd.
144,33
Экономия при брони: -8,26 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 55 мин
Харьков, ул. Валентиновская, 18-А
6.6 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА "ORAL-B 3D WHITE FRESH" 40 №2
Braun Oral-B Ireland Ltd.
146,24
Экономия при брони: -10,17 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 55 мин
Харьков, ул. Павлова Академика, 307
6.6 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА "ORAL-B 3D WHITE FRESH" 40 №2
Braun Oral-B Ireland Ltd.
142,10
Экономия при брони: -6,03 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 25 мин
Харьков, просп. Славы, 1
6.7 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА "ORAL-B 3D WHITE FRESH" 40 №2
Braun Oral-B Ireland Ltd.
145,17
Экономия при брони: -9,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 55 мин
Харьков, перек. Южнопроектная / Аэрокосмический, 32/304
6.9 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА "ORAL-B 3D WHITE FRESH" 40 №2
Braun Oral-B Ireland Ltd.
144,79
Экономия при брони: -8,57 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 55 мин
Харьков, ул. Харьковских Дивизий, 14
7.1 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА "ORAL-B 3D WHITE FRESH" 40 №2
Braun Oral-B Ireland Ltd.
145,50
Экономия при брони: -9,28 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 55 мин
Харьков, ул. Непокоренных, 20/321-Б
7.2 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА "ORAL-B 3D WHITE FRESH" 40 №2
Braun Oral-B Ireland Ltd.
145,16
Экономия при брони: -8,94 грн