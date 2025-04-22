Зеленая аптека крем для рук и ногтей
Киев (адрес не указан)
Доступно в 8 аптеках в Киев
Фармация
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Green Pharmacy Крем для рук и ногтей интенсивное увлажнение банка 300 мл №1
Эльфа ФФ
109,00
Экономия при брони: -30,84 грн
Фармация
Киев, просп. Науки, 4
5.1 км
Green Pharmacy Крем для рук и ногтей питательно-восстанавливающий банка 300 мл №1
Эльфа ФФ
95,70
Экономия при брони: -25,36 грн
Аптека низких цен
Киев, просп. Оболонский, 10
6.0 км
Green Pharmacy Крем для рук и ногтей интенсивное увлажнение банка 300 мл №1
Эльфа ФФ
114,72
Экономия при брони: -6,42 грн
Фармация
Киев, ул. Шолом-Алейхема, 3
7.7 км
Green Pharmacy Крем для рук и ногтей интенсивное увлажнение банка 300 мл №1
Эльфа ФФ
105,40
Экономия при брони: -27,24 грн
Фармация
Киев, ул. Героев Днепра, 18
8.0 км
Green Pharmacy Крем для рук и ногтей интенсивное увлажнение банка 300 мл №1
Эльфа ФФ
106,30
Экономия при брони: -28,14 грн
Фармация
Киев, ул. Кикабидзе Вахтанга, 13
9.3 км
Green Pharmacy Крем для рук и ногтей интенсивное увлажнение банка 300 мл №1
Эльфа ФФ
105,40
Экономия при брони: -27,24 грн
Фармация
Киев, ул. Пшеничная, 16
9.3 км
Green Pharmacy Крем для рук и ногтей питательно-восстанавливающий банка 300 мл №1
Эльфа ФФ
95,70
Экономия при брони: -25,36 грн
Аптека копейка
Киев, ул. Ялтинская, 7
9.5 км
Green Pharmacy Крем для рук и ногтей интенсивное увлажнение банка 300 мл №1
Эльфа ФФ
111,83
Экономия при брони: -7,45 грн
Аптека копейка
Киев, ул. Тростянецкая, 47
10.0 км
Green Pharmacy Крем для рук и ногтей интенсивное увлажнение банка 300 мл №1
Эльфа ФФ
108,44
Экономия при брони: -4,06 грн
Фармация
Киев, шоссе Харьковское, 164
10.5 км
Green Pharmacy Крем для рук и ногтей интенсивное увлажнение банка 300 мл №1
Эльфа ФФ
95,70
Экономия при брони: -25,36 грн
В городах рядом
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
127.7 км
Green Pharmacy Крем для рук и ногтей интенсивное увлажнение банка 300 мл №1
Эльфа ФФ
108,46
Экономия при брони: -4,08 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
128.4 км
Green Pharmacy Крем для рук и ногтей интенсивное увлажнение банка 300 мл №1
Эльфа ФФ
115,45
Экономия при брони: -7,15 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 62
130.6 км
Green Pharmacy Крем для рук и ногтей интенсивное увлажнение банка 300 мл №1
Эльфа ФФ
115,33
Экономия при брони: -7,03 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Соборности, 10
131.0 км
Green Pharmacy Крем для рук и ногтей интенсивное увлажнение банка 300 мл №1
Эльфа ФФ
90,11
Экономия при брони: -4,62 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Еськова Курсанта, 10
131.1 км
Green Pharmacy Крем для рук и ногтей интенсивное увлажнение банка 300 мл №1
Эльфа ФФ
114,91
Экономия при брони: -6,61 грн
Аптека копейка
Пирятин, ул. Соборная, 29
143.5 км
Green Pharmacy Крем для рук и ногтей интенсивное увлажнение банка 300 мл №1
Эльфа ФФ
112,34
Экономия при брони: -3,92 грн
Аптека низких цен
Пирятин, ул. Соборная, 16
143.5 км
Green Pharmacy Крем для рук и ногтей интенсивное увлажнение банка 300 мл №1
Эльфа ФФ
116,30
Экономия при брони: -7,88 грн
Аптека низких цен
Пирятин, пл. Героев Майдана, 7/10
143.7 км
Green Pharmacy Крем для рук и ногтей интенсивное увлажнение банка 300 мл №1
Эльфа ФФ
109,45
Экономия при брони: -5,07 грн
Аптека шар@
Черкассы, ул. Припортовая, 25
159.3 км
Green Pharmacy Крем для рук и ногтей интенсивное увлажнение банка 300 мл №1
Эльфа ФФ
115,07
Экономия при брони: -6,71 грн
Аптека низких цен
Городня, ул. Черниговская, 4
176.6 км
Green Pharmacy Крем для рук и ногтей интенсивное увлажнение банка 300 мл №1
Эльфа ФФ
113,59
Экономия при брони: -5,29 грн