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D'OLIVA КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА ДЛЯ СУХОЙ И ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ 50 мл - Харьков (99264) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 24 аптеках
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 05 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (1)
300,67
Экономия: -13,55 грн
287,12 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 05 мин
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
Всего: упаковка (1)
275,99
Экономия: -14,83 грн
261,16 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 05 мин
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 134
Всего: упаковка (1)
280,12
Экономия: -13,72 грн
266,40 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 05 мин
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (1)
262,71
Экономия: -15,59 грн
247,12 грн
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Открыто Закроется через 35 мин
Харьков, просп. Гагарина, 167
Всего: упаковка (2)
301,71
Экономия: -14,59 грн
287,12 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 05 мин
Харьков, ул. 23-го Августа, 67-А
Всего: упаковка (1)
275,54
Экономия: -12,14 грн
263,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (2)
277,30
Экономия: -15,70 грн
261,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 05 мин
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (1)
273,72
Экономия: -16,44 грн
257,28 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 05 мин
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 155
Всего: упаковка (1)
268,16
Экономия: -15,92 грн
252,24 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 05 мин
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (1)
270,60
Экономия: -11,48 грн
259,12 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Старицкого, 16
Всего: упаковка (1)
276,62
Экономия: -13,22 грн
263,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 05 мин
Харьков, пер. 1-й Лесопарковый, 5
Всего: упаковка (1)
304,12
Экономия: -17,00 грн
287,12 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 05 мин
Харьков, ул. Лесопарковская, 2
Всего: упаковка (1)
299,61
Экономия: -12,49 грн
287,12 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Гвардейцев-Широнинцев, 33
Всего: упаковка (1)
302,94
Экономия: -15,82 грн
287,12 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 05 мин
Харьков, ул. Валентиновская, 18-А
Всего: упаковка (1)
302,34
Экономия: -15,22 грн
287,12 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 35 мин
Харьков, просп. Славы, 1
Всего: упаковка (1)
275,43
Экономия: -17,03 грн
258,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 05 мин
Харьков, ул. Харьковских Дивизий, 14
Всего: упаковка (2)
305,58
Экономия: -18,46 грн
287,12 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 05 мин
Харьков, просп. Людвига Свободы, 33-А
Всего: упаковка (2)
286,15
Экономия: -9,54 грн
276,61 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 05 мин
Харьков, шоссе Салтовское, 145
Всего: упаковка (1)
302,37
Экономия: -15,25 грн
287,12 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 05 мин
Харьков, шоссе Салтовское, 262-Б
Всего: упаковка (1)
268,31
Экономия: -15,59 грн
252,72 грн