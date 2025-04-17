Дезодорант Веледа цитрус

Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках в Чернигов
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
ДЕЗОДОРАНТ ЦИТРУС 100 мл №1
Weleda
443,90
Экономия при брони: -13,32 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
ДЕЗОДОРАНТ ЦИТРУС 100 мл №1
Weleda
В городах рядом
Аптека 9-1-1
Нежин, пл. Заньковецкой Марии, 4
65.0 км
ДЕЗОДОРАНТ ЦИТРУС 100 мл №1
Weleda
Біла ромашка
Дымер, ул. Соборная, 73
104.5 км
ДЕЗОДОРАНТ ЦИТРУС 100 мл №1
Weleda
443,90
Экономия при брони: -13,32 грн
Біла ромашка
Хотяновка, ул. Валовая, 2-В
112.3 км
ДЕЗОДОРАНТ ЦИТРУС 100 мл №1
Weleda
443,90
Экономия при брони: -13,32 грн
Подорожник
Бахмач, ул. Дружбы, 9
112.5 км
ДЕЗОДОРАНТ ЦИТРУС 100 мл №1
Weleda
460,90 грн
Аптекарь
Бровары, ул. Киевская, 316
113.4 км
ДЕЗОДОРАНТ ЦИТРУС 100 мл №1
Weleda
Біла ромашка
Бровары, ул. Киевская, 241
114.7 км
ДЕЗОДОРАНТ ЦИТРУС 100 мл №1
Weleda
523,80
Экономия при брони: -15,71 грн
Біла ромашка
Погребы, ул. Погребской путь, 19
114.9 км
ДЕЗОДОРАНТ ЦИТРУС 100 мл №1
Weleda
471,42
Экономия при брони: -14,14 грн
Подорожник
Короп, ул. Успенская, 1
115.6 км
ДЕЗОДОРАНТ ЦИТРУС 100 мл №1
Weleda
460,90 грн
Аптекарь
Вышгород, просп. Шевченко Тараса, 2-Г
116.3 км
ДЕЗОДОРАНТ ЦИТРУС 100 мл №1
Weleda
Біла ромашка
Бровары, ул. Киевская, 156
116.9 км
ДЕЗОДОРАНТ ЦИТРУС 100 мл №1
Weleda
443,90
Экономия при брони: -13,32 грн
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Закревского Николая, 93-А
117.2 км
ДЕЗОДОРАНТ ЦИТРУС 100 мл №1
Weleda
Біла ромашка
Киев, ул. Бальзака Оноре, 91/29-А
117.4 км
ДЕЗОДОРАНТ ЦИТРУС 100 мл №1
Weleda
443,90
Экономия при брони: -13,32 грн
Аптека оптовых цен
Киев, просп. Красной Калины, 63/12
119.2 км
ДЕЗОДОРАНТ ЦИТРУС 100 мл №1
Weleda
Аптека низких цен
Киев, ул. Лаврухина, 3
119.3 км
ДЕЗОДОРАНТ ЦИТРУС 100 мл №1
Weleda
582,93
Экономия при брони: -40,75 грн
Аптека оптовых цен
Киев, просп. Красной Калины, 47
119.7 км
ДЕЗОДОРАНТ ЦИТРУС 100 мл №1
Weleda
Біла ромашка
Киев, ул. Рейгана Рональда, 8
120.6 км
ДЕЗОДОРАНТ ЦИТРУС 100 мл №1
Weleda
443,90
Экономия при брони: -13,32 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Героев Днепра, 30-А
121.7 км
ДЕЗОДОРАНТ ЦИТРУС 100 мл №1
Weleda
572,42
Экономия при брони: -30,24 грн
Аптека низких цен
Киев, просп. Шухевича Романа, 10
122.0 км
ДЕЗОДОРАНТ ЦИТРУС 100 мл №1
Weleda
569,20
Экономия при брони: -27,02 грн