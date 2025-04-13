Генгигель гел для десен

Киев (адрес не указан)
Доступно в 325 аптеках в Киев
Подорожник
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
ГЕНГИГЕЛЬ ГЕЛЬ ДЛЯ ДЕСЕН 20 мл №1
Recierpfarma
524,70
Экономия при брони: -102,40 грн
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
ГЕНГИГЕЛЬ ГЕЛЬ ДЛЯ ДЕСЕН 20 мл №1
Recierpfarma
463,20
Экономия при брони: -40,90 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
ГЕНГИГЕЛЬ ГЕЛЬ ДЛЯ ДЕСЕН 20 мл №1
Recierpfarma
445,40 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
ГЕНГИГЕЛЬ ГЕЛЬ ДЛЯ ДЕСЕН 20 мл №1
Recierpfarma
491,98
Экономия при брони: -48,09 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
ГЕНГИГЕЛЬ ГЕЛЬ ДЛЯ ДЕСЕН 20 мл №1
Recierpfarma
445,40 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
ГЕНГИГЕЛЬ ГЕЛЬ ДЛЯ ДЕСЕН 20 мл №1
Recierpfarma
445,40 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
ГЕНГИГЕЛЬ ГЕЛЬ ДЛЯ ДЕСЕН 20 мл №1
Recierpfarma
445,40 грн
Фармация
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
1.4 км
ГЕНГИГЕЛЬ ГЕЛЬ ДЛЯ ДЕСЕН 20 мл №1
Recierpfarma
514,00
Экономия при брони: -124,20 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
ГЕНГИГЕЛЬ ГЕЛЬ ДЛЯ ДЕСЕН 20 мл №1
Recierpfarma
468,74
Экономия при брони: -25,16 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
ГЕНГИГЕЛЬ ГЕЛЬ ДЛЯ ДЕСЕН 20 мл №1
Recierpfarma
445,40 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
ГЕНГИГЕЛЬ ГЕЛЬ ДЛЯ ДЕСЕН 20 мл №1
Recierpfarma
483,33
Экономия при брони: -39,71 грн
Подорожник
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
ГЕНГИГЕЛЬ ГЕЛЬ ДЛЯ ДЕСЕН 20 мл №1
Recierpfarma
445,40 грн
Подорожник
Киев, ул. Нижний Вал, 17/8
1.8 км
ГЕНГИГЕЛЬ ГЕЛЬ ДЛЯ ДЕСЕН 20 мл №1
Recierpfarma
445,40 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
1.9 км
ГЕНГИГЕЛЬ ГЕЛЬ ДЛЯ ДЕСЕН 20 мл №1
Recierpfarma
472,70
Экономия при брони: -28,54 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
1.9 км
ГЕНГИГЕЛЬ ГЕЛЬ ДЛЯ ДЕСЕН 20 мл №1
Recierpfarma
471,43
Экономия при брони: -27,89 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Нижний Вал, 23
1.9 км
ГЕНГИГЕЛЬ ГЕЛЬ ДЛЯ ДЕСЕН 20 мл №1
Recierpfarma
481,89
Экономия при брони: -38,35 грн
Подорожник
Киев, ул. Нижний Вал, 31
1.9 км
ГЕНГИГЕЛЬ ГЕЛЬ ДЛЯ ДЕСЕН 20 мл №1
Recierpfarma
445,40 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Саксаганского, 117
2.0 км
ГЕНГИГЕЛЬ ГЕЛЬ ДЛЯ ДЕСЕН 20 мл №1
Recierpfarma
478,37
Экономия при брони: -34,38 грн
Подорожник
Киев, перек. Толстого Льва / Саксаганского, 20/109
2.0 км
ГЕНГИГЕЛЬ ГЕЛЬ ДЛЯ ДЕСЕН 20 мл №1
Recierpfarma
445,40 грн
Подорожник
Киев, ул. Князей Острожских, 15/9
2.0 км
ГЕНГИГЕЛЬ ГЕЛЬ ДЛЯ ДЕСЕН 20 мл №1
Recierpfarma
445,40 грн