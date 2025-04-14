Генгигель гел для десен

Харьков (адрес не указан)
Доступно в 105 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
ГЕНГИГЕЛЬ ГЕЛЬ ДЛЯ ДЕСЕН 20 мл №1
Recierpfarma
445,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
ГЕНГИГЕЛЬ ГЕЛЬ ДЛЯ ДЕСЕН 20 мл №1
Recierpfarma
493,07
Экономия при брони: -47,68 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
ГЕНГИГЕЛЬ ГЕЛЬ ДЛЯ ДЕСЕН 20 мл №1
Recierpfarma
463,20
Экономия при брони: -35,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
ГЕНГИГЕЛЬ ГЕЛЬ ДЛЯ ДЕСЕН 20 мл №1
Recierpfarma
445,40 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
ГЕНГИГЕЛЬ ГЕЛЬ ДЛЯ ДЕСЕН 20 мл №1
Recierpfarma
484,44
Экономия при брони: -41,01 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
ГЕНГИГЕЛЬ ГЕЛЬ ДЛЯ ДЕСЕН 20 мл №1
Recierpfarma
445,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
ГЕНГИГЕЛЬ ГЕЛЬ ДЛЯ ДЕСЕН 20 мл №1
Recierpfarma
445,40 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Сумская, 41/2
1.8 км
ГЕНГИГЕЛЬ ГЕЛЬ ДЛЯ ДЕСЕН 20 мл №1
Recierpfarma
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
ГЕНГИГЕЛЬ ГЕЛЬ ДЛЯ ДЕСЕН 20 мл №1
Recierpfarma
492,65
Экономия при брони: -48,98 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
ГЕНГИГЕЛЬ ГЕЛЬ ДЛЯ ДЕСЕН 20 мл №1
Recierpfarma
493,70
Экономия при брони: -50,03 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
2.2 км
ГЕНГИГЕЛЬ ГЕЛЬ ДЛЯ ДЕСЕН 20 мл №1
Recierpfarma
486,85
Экономия при брони: -42,58 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 82
2.2 км
ГЕНГИГЕЛЬ ГЕЛЬ ДЛЯ ДЕСЕН 20 мл №1
Recierpfarma
485,94
Экономия при брони: -42,21 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Культуры / Данилевского, 7/6
2.3 км
ГЕНГИГЕЛЬ ГЕЛЬ ДЛЯ ДЕСЕН 20 мл №1
Recierpfarma
479,25
Экономия при брони: -35,17 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Данилевского, 18
2.5 км
ГЕНГИГЕЛЬ ГЕЛЬ ДЛЯ ДЕСЕН 20 мл №1
Recierpfarma
472,80
Экономия при брони: -45,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
3.0 км
ГЕНГИГЕЛЬ ГЕЛЬ ДЛЯ ДЕСЕН 20 мл №1
Recierpfarma
445,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Котляра Евгения, 3-А
3.0 км
ГЕНГИГЕЛЬ ГЕЛЬ ДЛЯ ДЕСЕН 20 мл №1
Recierpfarma
445,40 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 23
3.3 км
ГЕНГИГЕЛЬ ГЕЛЬ ДЛЯ ДЕСЕН 20 мл №1
Recierpfarma
445,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
3.4 км
ГЕНГИГЕЛЬ ГЕЛЬ ДЛЯ ДЕСЕН 20 мл №1
Recierpfarma
445,40 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 23
3.6 км
ГЕНГИГЕЛЬ ГЕЛЬ ДЛЯ ДЕСЕН 20 мл №1
Recierpfarma
483,10
Экономия при брони: -39,62 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 134
4.3 км
ГЕНГИГЕЛЬ ГЕЛЬ ДЛЯ ДЕСЕН 20 мл №1
Recierpfarma
445,40 грн