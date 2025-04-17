Гель для интимной гигиены Биона-форте Доктор Биокон
Винница (адрес не указан)
Доступно в 104 аптеках в Винница
Аптека копейка
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
ГЕЛЬ ЖИДКИЙ ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ "БИОНА-форте" серии "ДОКТОР БИОКОН" 270 г №1
МНПО Биокон
135,09
Экономия при брони: -27,94 грн
Аптека оптовых цен
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
ГЕЛЬ ЖИДКИЙ ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ "БИОНА-форте" серии "ДОКТОР БИОКОН" 270 г №1
МНПО Биокон
Подорожник
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
ГЕЛЬ ЖИДКИЙ ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ "БИОНА-форте" серии "ДОКТОР БИОКОН" 270 г №1
МНПО Биокон
148,30 грн
Аптека низких цен
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
ГЕЛЬ ЖИДКИЙ ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ "БИОНА-форте" серии "ДОКТОР БИОКОН" 270 г №1
МНПО Биокон
137,29
Экономия при брони: -30,71 грн
Аптека оптовых цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
ГЕЛЬ ЖИДКИЙ ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ "БИОНА-форте" серии "ДОКТОР БИОКОН" 270 г №1
МНПО Биокон
Мед-сервис
Винница, просп. Коцюбинского, 31
0.2 км
ГЕЛЬ ЖИДКИЙ ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ "БИОНА-форте" серии "ДОКТОР БИОКОН" 270 г №1
МНПО Биокон
Бажаемо здоровья
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
ГЕЛЬ ЖИДКИЙ ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ "БИОНА-форте" серии "ДОКТОР БИОКОН" 270 г №1
МНПО Биокон
Ощад аптека
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
ГЕЛЬ ЖИДКИЙ ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ "БИОНА-форте" серии "ДОКТОР БИОКОН" 270 г №1
МНПО Биокон
148,30 грн
Подорожник
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
ГЕЛЬ ЖИДКИЙ ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ "БИОНА-форте" серии "ДОКТОР БИОКОН" 270 г №1
МНПО Биокон
148,30 грн
Аптека низких цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
ГЕЛЬ ЖИДКИЙ ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ "БИОНА-форте" серии "ДОКТОР БИОКОН" 270 г №1
МНПО Биокон
136,37
Экономия при брони: -29,22 грн
Аптека оптовых цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
ГЕЛЬ ЖИДКИЙ ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ "БИОНА-форте" серии "ДОКТОР БИОКОН" 270 г №1
МНПО Биокон
Аптека копейка
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
ГЕЛЬ ЖИДКИЙ ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ "БИОНА-форте" серии "ДОКТОР БИОКОН" 270 г №1
МНПО Биокон
137,49
Экономия при брони: -30,91 грн
Бажаемо здоровья
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
ГЕЛЬ ЖИДКИЙ ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ "БИОНА-форте" серии "ДОКТОР БИОКОН" 270 г №1
МНПО Биокон
Подорожник
Закрыто
Открывается через 58 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
ГЕЛЬ ЖИДКИЙ ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ "БИОНА-форте" серии "ДОКТОР БИОКОН" 270 г №1
МНПО Биокон
148,30 грн
Аптека копейка
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
ГЕЛЬ ЖИДКИЙ ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ "БИОНА-форте" серии "ДОКТОР БИОКОН" 270 г №1
МНПО Биокон
134,12
Экономия при брони: -21,54 грн
Аптека низких цен
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
ГЕЛЬ ЖИДКИЙ ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ "БИОНА-форте" серии "ДОКТОР БИОКОН" 270 г №1
МНПО Биокон
134,97
Экономия при брони: -22,39 грн
Подорожник
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
ГЕЛЬ ЖИДКИЙ ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ "БИОНА-форте" серии "ДОКТОР БИОКОН" 270 г №1
МНПО Биокон
148,30 грн
Аптека копейка
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
ГЕЛЬ ЖИДКИЙ ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ "БИОНА-форте" серии "ДОКТОР БИОКОН" 270 г №1
МНПО Биокон
137,64
Экономия при брони: -21,55 грн
Аптека низких цен
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
ГЕЛЬ ЖИДКИЙ ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ "БИОНА-форте" серии "ДОКТОР БИОКОН" 270 г №1
МНПО Биокон
133,49
Экономия при брони: -17,40 грн
Подорожник
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
ГЕЛЬ ЖИДКИЙ ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ "БИОНА-форте" серии "ДОКТОР БИОКОН" 270 г №1
МНПО Биокон
148,30 грн