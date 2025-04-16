Гель для интимной гигиены Биона-форте Доктор Биокон
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 165 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
ГЕЛЬ ЖИДКИЙ ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ "БИОНА-форте" серии "ДОКТОР БИОКОН" 270 г №1
МНПО Биокон
148,30 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
ГЕЛЬ ЖИДКИЙ ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ "БИОНА-форте" серии "ДОКТОР БИОКОН" 270 г №1
МНПО Биокон
137,63
Экономия при брони: -23,92 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
ГЕЛЬ ЖИДКИЙ ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ "БИОНА-форте" серии "ДОКТОР БИОКОН" 270 г №1
МНПО Биокон
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
ГЕЛЬ ЖИДКИЙ ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ "БИОНА-форте" серии "ДОКТОР БИОКОН" 270 г №1
МНПО Биокон
148,30 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
ГЕЛЬ ЖИДКИЙ ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ "БИОНА-форте" серии "ДОКТОР БИОКОН" 270 г №1
МНПО Биокон
136,37
Экономия при брони: -16,01 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
ГЕЛЬ ЖИДКИЙ ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ "БИОНА-форте" серии "ДОКТОР БИОКОН" 270 г №1
МНПО Биокон
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
ГЕЛЬ ЖИДКИЙ ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ "БИОНА-форте" серии "ДОКТОР БИОКОН" 270 г №1
МНПО Биокон
135,13
Экономия при брони: -20,99 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
ГЕЛЬ ЖИДКИЙ ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ "БИОНА-форте" серии "ДОКТОР БИОКОН" 270 г №1
МНПО Биокон
136,04
Экономия при брони: -17,96 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
ГЕЛЬ ЖИДКИЙ ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ "БИОНА-форте" серии "ДОКТОР БИОКОН" 270 г №1
МНПО Биокон
135,73
Экономия при брони: -17,52 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
ГЕЛЬ ЖИДКИЙ ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ "БИОНА-форте" серии "ДОКТОР БИОКОН" 270 г №1
МНПО Биокон
Подорожник
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
ГЕЛЬ ЖИДКИЙ ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ "БИОНА-форте" серии "ДОКТОР БИОКОН" 270 г №1
МНПО Биокон
148,30 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
ГЕЛЬ ЖИДКИЙ ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ "БИОНА-форте" серии "ДОКТОР БИОКОН" 270 г №1
МНПО Биокон
137,94
Экономия при брони: -19,86 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
ГЕЛЬ ЖИДКИЙ ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ "БИОНА-форте" серии "ДОКТОР БИОКОН" 270 г №1
МНПО Биокон
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
ГЕЛЬ ЖИДКИЙ ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ "БИОНА-форте" серии "ДОКТОР БИОКОН" 270 г №1
МНПО Биокон
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
ГЕЛЬ ЖИДКИЙ ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ "БИОНА-форте" серии "ДОКТОР БИОКОН" 270 г №1
МНПО Биокон
135,00
Экономия при брони: -13,83 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
ГЕЛЬ ЖИДКИЙ ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ "БИОНА-форте" серии "ДОКТОР БИОКОН" 270 г №1
МНПО Биокон
148,30 грн
Мед-сервис
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
ГЕЛЬ ЖИДКИЙ ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ "БИОНА-форте" серии "ДОКТОР БИОКОН" 270 г №1
МНПО Биокон
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
ГЕЛЬ ЖИДКИЙ ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ "БИОНА-форте" серии "ДОКТОР БИОКОН" 270 г №1
МНПО Биокон
136,82
Экономия при брони: -15,65 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
ГЕЛЬ ЖИДКИЙ ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ "БИОНА-форте" серии "ДОКТОР БИОКОН" 270 г №1
МНПО Биокон
134,69
Экономия при брони: -13,39 грн
Аптека бам
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
ГЕЛЬ ЖИДКИЙ ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ "БИОНА-форте" серии "ДОКТОР БИОКОН" 270 г №1
МНПО Биокон
148,30 грн