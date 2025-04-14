Гель для интимной гигиены Биона-форте Доктор Биокон
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 310 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 51
0.3 км
ГЕЛЬ ЖИДКИЙ ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ "БИОНА-форте" серии "ДОКТОР БИОКОН" 270 г №1
МНПО Биокон
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
0.7 км
ГЕЛЬ ЖИДКИЙ ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ "БИОНА-форте" серии "ДОКТОР БИОКОН" 270 г №1
МНПО Биокон
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
ГЕЛЬ ЖИДКИЙ ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ "БИОНА-форте" серии "ДОКТОР БИОКОН" 270 г №1
МНПО Биокон
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
ГЕЛЬ ЖИДКИЙ ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ "БИОНА-форте" серии "ДОКТОР БИОКОН" 270 г №1
МНПО Биокон
133,28
Экономия при брони: -19,75 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
ГЕЛЬ ЖИДКИЙ ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ "БИОНА-форте" серии "ДОКТОР БИОКОН" 270 г №1
МНПО Биокон
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
0.9 км
ГЕЛЬ ЖИДКИЙ ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ "БИОНА-форте" серии "ДОКТОР БИОКОН" 270 г №1
МНПО Биокон
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
ГЕЛЬ ЖИДКИЙ ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ "БИОНА-форте" серии "ДОКТОР БИОКОН" 270 г №1
МНПО Биокон
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
ГЕЛЬ ЖИДКИЙ ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ "БИОНА-форте" серии "ДОКТОР БИОКОН" 270 г №1
МНПО Биокон
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
ГЕЛЬ ЖИДКИЙ ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ "БИОНА-форте" серии "ДОКТОР БИОКОН" 270 г №1
МНПО Биокон
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
ГЕЛЬ ЖИДКИЙ ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ "БИОНА-форте" серии "ДОКТОР БИОКОН" 270 г №1
МНПО Биокон
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
ГЕЛЬ ЖИДКИЙ ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ "БИОНА-форте" серии "ДОКТОР БИОКОН" 270 г №1
МНПО Биокон
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
ГЕЛЬ ЖИДКИЙ ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ "БИОНА-форте" серии "ДОКТОР БИОКОН" 270 г №1
МНПО Биокон
148,30 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
ГЕЛЬ ЖИДКИЙ ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ "БИОНА-форте" серии "ДОКТОР БИОКОН" 270 г №1
МНПО Биокон
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
ГЕЛЬ ЖИДКИЙ ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ "БИОНА-форте" серии "ДОКТОР БИОКОН" 270 г №1
МНПО Биокон
137,02
Экономия при брони: -24,03 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
1.1 км
ГЕЛЬ ЖИДКИЙ ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ "БИОНА-форте" серии "ДОКТОР БИОКОН" 270 г №1
МНПО Биокон
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Нетеченская, 25
1.2 км
ГЕЛЬ ЖИДКИЙ ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ "БИОНА-форте" серии "ДОКТОР БИОКОН" 270 г №1
МНПО Биокон
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
1.2 км
ГЕЛЬ ЖИДКИЙ ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ "БИОНА-форте" серии "ДОКТОР БИОКОН" 270 г №1
МНПО Биокон
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
1.2 км
ГЕЛЬ ЖИДКИЙ ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ "БИОНА-форте" серии "ДОКТОР БИОКОН" 270 г №1
МНПО Биокон
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 1
1.3 км
ГЕЛЬ ЖИДКИЙ ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ "БИОНА-форте" серии "ДОКТОР БИОКОН" 270 г №1
МНПО Биокон
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 18
1.3 км
ГЕЛЬ ЖИДКИЙ ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ "БИОНА-форте" серии "ДОКТОР БИОКОН" 270 г №1
МНПО Биокон