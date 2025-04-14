Бодяга-бальзам с экстрактом календулы
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 9 аптеках в Одесса
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
КРЕМ ЛЕЧЕБНО-КОСМЕТИЧЕСКИЙ "БОДЯГА-БАЛЬЗАМ С ЭКСТРАКТОМ КАЛЕНДУЛЫ" туба 50 г №1
Георг Биосистемы
61,63
Экономия при брони: -2,92 грн
Подорожник
Одесса, ул. Греческая, 45
3.5 км
КРЕМ ЛЕЧЕБНО-КОСМЕТИЧЕСКИЙ "БОДЯГА-БАЛЬЗАМ С ЭКСТРАКТОМ КАЛЕНДУЛЫ" туба 50 г №1
Георг Биосистемы
66,60
Экономия при брони: -0,30 грн
Аптека шар@
Одесса, просп. Украинских Героев, 3
3.7 км
КРЕМ ЛЕЧЕБНО-КОСМЕТИЧЕСКИЙ "БОДЯГА-БАЛЬЗАМ С ЭКСТРАКТОМ КАЛЕНДУЛЫ" туба 50 г №1
Георг Биосистемы
Аптека низких цен
Одесса, ул. Филатова Академика, 47/1
5.3 км
КРЕМ ЛЕЧЕБНО-КОСМЕТИЧЕСКИЙ "БОДЯГА-БАЛЬЗАМ С ЭКСТРАКТОМ КАЛЕНДУЛЫ" туба 50 г №1
Георг Биосистемы
59,87
Экономия при брони: -3,15 грн
Виталина
Одесса, дорога Люстдорфская, 31
6.5 км
КРЕМ ЛЕЧЕБНО-КОСМЕТИЧЕСКИЙ "БОДЯГА-БАЛЬЗАМ С ЭКСТРАКТОМ КАЛЕНДУЛЫ" туба 50 г №1
Георг Биосистемы
Аптека шар@
Одесса, ул. Савельева Артура, 1-А
7.0 км
КРЕМ ЛЕЧЕБНО-КОСМЕТИЧЕСКИЙ "БОДЯГА-БАЛЬЗАМ С ЭКСТРАКТОМ КАЛЕНДУЛЫ" туба 50 г №1
Георг Биосистемы
62,36
Экономия при брони: -3,65 грн
Аркадия
Одесса, ул. Савельева Артура, 24
7.2 км
КРЕМ ЛЕЧЕБНО-КОСМЕТИЧЕСКИЙ "БОДЯГА-БАЛЬЗАМ С ЭКСТРАКТОМ КАЛЕНДУЛЫ" туба 50 г №1
Георг Биосистемы
Аптека низких цен
Одесса, ул. Героев обороны Одессы, 52-А
12.0 км
КРЕМ ЛЕЧЕБНО-КОСМЕТИЧЕСКИЙ "БОДЯГА-БАЛЬЗАМ С ЭКСТРАКТОМ КАЛЕНДУЛЫ" туба 50 г №1
Георг Биосистемы
63,77
Экономия при брони: -4,07 грн
Подорожник
Одесса, ул. Палия Семена, 72
12.1 км
КРЕМ ЛЕЧЕБНО-КОСМЕТИЧЕСКИЙ "БОДЯГА-БАЛЬЗАМ С ЭКСТРАКТОМ КАЛЕНДУЛЫ" туба 50 г №1
Георг Биосистемы
66,60
Экономия при брони: -0,30 грн
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Анкор
Лиманка, ул. Жемчужная, 11
11.5 км
КРЕМ ЛЕЧЕБНО-КОСМЕТИЧЕСКИЙ "БОДЯГА-БАЛЬЗАМ С ЭКСТРАКТОМ КАЛЕНДУЛЫ" туба 50 г №1
Георг Биосистемы
Аптека низких цен
Великодолинское, ул. Центральная, 128
17.6 км
КРЕМ ЛЕЧЕБНО-КОСМЕТИЧЕСКИЙ "БОДЯГА-БАЛЬЗАМ С ЭКСТРАКТОМ КАЛЕНДУЛЫ" туба 50 г №1
Георг Биосистемы
61,09
Экономия при брони: -2,38 грн
Аптека низких цен
Теплодар, ул. Прокопия Романа, 2
27.8 км
КРЕМ ЛЕЧЕБНО-КОСМЕТИЧЕСКИЙ "БОДЯГА-БАЛЬЗАМ С ЭКСТРАКТОМ КАЛЕНДУЛЫ" туба 50 г №1
Георг Биосистемы
60,31
Экономия при брони: -3,59 грн
Подорожник
Беляевка, ул. Костина, 2
37.3 км
КРЕМ ЛЕЧЕБНО-КОСМЕТИЧЕСКИЙ "БОДЯГА-БАЛЬЗАМ С ЭКСТРАКТОМ КАЛЕНДУЛЫ" туба 50 г №1
Георг Биосистемы
66,60
Экономия при брони: -0,30 грн
Аптека низких цен
Беляевка, ул. Головатого Атамана, 140
37.3 км
КРЕМ ЛЕЧЕБНО-КОСМЕТИЧЕСКИЙ "БОДЯГА-БАЛЬЗАМ С ЭКСТРАКТОМ КАЛЕНДУЛЫ" туба 50 г №1
Георг Биосистемы
59,50
Экономия при брони: -2,78 грн
Аптека низких цен
Раздельная, ул. Привокзальная, 2-Б
62.1 км
КРЕМ ЛЕЧЕБНО-КОСМЕТИЧЕСКИЙ "БОДЯГА-БАЛЬЗАМ С ЭКСТРАКТОМ КАЛЕНДУЛЫ" туба 50 г №1
Георг Биосистемы
62,02
Экономия при брони: -3,31 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
108.8 км
КРЕМ ЛЕЧЕБНО-КОСМЕТИЧЕСКИЙ "БОДЯГА-БАЛЬЗАМ С ЭКСТРАКТОМ КАЛЕНДУЛЫ" туба 50 г №1
Георг Биосистемы
60,84
Экономия при брони: -4,12 грн
Аптека копейка
Николаев, просп. Богоявленский, 338-А
109.4 км
КРЕМ ЛЕЧЕБНО-КОСМЕТИЧЕСКИЙ "БОДЯГА-БАЛЬЗАМ С ЭКСТРАКТОМ КАЛЕНДУЛЫ" туба 50 г №1
Георг Биосистемы
60,98
Экономия при брони: -2,27 грн
Подорожник
Николаев, ул. Веселиновская, 14-А
111.2 км
КРЕМ ЛЕЧЕБНО-КОСМЕТИЧЕСКИЙ "БОДЯГА-БАЛЬЗАМ С ЭКСТРАКТОМ КАЛЕНДУЛЫ" туба 50 г №1
Георг Биосистемы
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 23/12
111.5 км
КРЕМ ЛЕЧЕБНО-КОСМЕТИЧЕСКИЙ "БОДЯГА-БАЛЬЗАМ С ЭКСТРАКТОМ КАЛЕНДУЛЫ" туба 50 г №1
Георг Биосистемы
59,26
Экономия при брони: -2,54 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
112.4 км
КРЕМ ЛЕЧЕБНО-КОСМЕТИЧЕСКИЙ "БОДЯГА-БАЛЬЗАМ С ЭКСТРАКТОМ КАЛЕНДУЛЫ" туба 50 г №1
Георг Биосистемы
62,23
Экономия при брони: -2,63 грн