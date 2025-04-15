Бодяга-бальзам с экстрактом календулы
Львов (адрес не указан)
Доступно в 21 аптеках в Львов
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
КРЕМ ЛЕЧЕБНО-КОСМЕТИЧЕСКИЙ "БОДЯГА-БАЛЬЗАМ С ЭКСТРАКТОМ КАЛЕНДУЛЫ" туба 50 г №1
Георг Биосистемы
61,45
Экономия при брони: -2,74 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
КРЕМ ЛЕЧЕБНО-КОСМЕТИЧЕСКИЙ "БОДЯГА-БАЛЬЗАМ С ЭКСТРАКТОМ КАЛЕНДУЛЫ" туба 50 г №1
Георг Биосистемы
60,33
Экономия при брони: -3,61 грн
D.s.
Львов, ул. Городоцкая, 3
0.8 км
КРЕМ ЛЕЧЕБНО-КОСМЕТИЧЕСКИЙ "БОДЯГА-БАЛЬЗАМ С ЭКСТРАКТОМ КАЛЕНДУЛЫ" туба 50 г №1
Георг Биосистемы
D.s.
Львов, ул. Галицкая, 19
1.0 км
КРЕМ ЛЕЧЕБНО-КОСМЕТИЧЕСКИЙ "БОДЯГА-БАЛЬЗАМ С ЭКСТРАКТОМ КАЛЕНДУЛЫ" туба 50 г №1
Георг Биосистемы
Аптека бам
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
КРЕМ ЛЕЧЕБНО-КОСМЕТИЧЕСКИЙ "БОДЯГА-БАЛЬЗАМ С ЭКСТРАКТОМ КАЛЕНДУЛЫ" туба 50 г №1
Георг Биосистемы
66,60
Экономия при брони: -0,30 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
КРЕМ ЛЕЧЕБНО-КОСМЕТИЧЕСКИЙ "БОДЯГА-БАЛЬЗАМ С ЭКСТРАКТОМ КАЛЕНДУЛЫ" туба 50 г №1
Георг Биосистемы
59,58
Экономия при брони: -2,86 грн
D.s.
Львов, ул. Шевченко Тараса, 45/47
1.3 км
КРЕМ ЛЕЧЕБНО-КОСМЕТИЧЕСКИЙ "БОДЯГА-БАЛЬЗАМ С ЭКСТРАКТОМ КАЛЕНДУЛЫ" туба 50 г №1
Георг Биосистемы
Аптека низких цен
Львов, ул. Франко Ивана, 84
1.5 км
КРЕМ ЛЕЧЕБНО-КОСМЕТИЧЕСКИЙ "БОДЯГА-БАЛЬЗАМ С ЭКСТРАКТОМ КАЛЕНДУЛЫ" туба 50 г №1
Георг Биосистемы
D.s.
Львов, ул. Гайдамацкая, 9-А
1.7 км
КРЕМ ЛЕЧЕБНО-КОСМЕТИЧЕСКИЙ "БОДЯГА-БАЛЬЗАМ С ЭКСТРАКТОМ КАЛЕНДУЛЫ" туба 50 г №1
Георг Биосистемы
Подорожник
Львов, ул. Химическая, 5
1.9 км
КРЕМ ЛЕЧЕБНО-КОСМЕТИЧЕСКИЙ "БОДЯГА-БАЛЬЗАМ С ЭКСТРАКТОМ КАЛЕНДУЛЫ" туба 50 г №1
Георг Биосистемы
66,60
Экономия при брони: -0,30 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Низинная, 2
3.4 км
КРЕМ ЛЕЧЕБНО-КОСМЕТИЧЕСКИЙ "БОДЯГА-БАЛЬЗАМ С ЭКСТРАКТОМ КАЛЕНДУЛЫ" туба 50 г №1
Георг Биосистемы
62,08
Экономия при брони: -3,37 грн
Аптека копейка
Львов, ул. Владимира Великого, 105-А
3.6 км
КРЕМ ЛЕЧЕБНО-КОСМЕТИЧЕСКИЙ "БОДЯГА-БАЛЬЗАМ С ЭКСТРАКТОМ КАЛЕНДУЛЫ" туба 50 г №1
Георг Биосистемы
61,82
Экономия при брони: -3,11 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Мазепы Гетьмана, 12
3.6 км
КРЕМ ЛЕЧЕБНО-КОСМЕТИЧЕСКИЙ "БОДЯГА-БАЛЬЗАМ С ЭКСТРАКТОМ КАЛЕНДУЛЫ" туба 50 г №1
Георг Биосистемы
62,84
Экономия при брони: -4,13 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Княгини Ольги, 69-А
3.8 км
КРЕМ ЛЕЧЕБНО-КОСМЕТИЧЕСКИЙ "БОДЯГА-БАЛЬЗАМ С ЭКСТРАКТОМ КАЛЕНДУЛЫ" туба 50 г №1
Георг Биосистемы
62,07
Экономия при брони: -3,36 грн
D.s.
Львов, ул. Щирецкая, 36
4.2 км
КРЕМ ЛЕЧЕБНО-КОСМЕТИЧЕСКИЙ "БОДЯГА-БАЛЬЗАМ С ЭКСТРАКТОМ КАЛЕНДУЛЫ" туба 50 г №1
Георг Биосистемы
Аптека низких цен
Львов, ул. Научная, 43-А
4.3 км
КРЕМ ЛЕЧЕБНО-КОСМЕТИЧЕСКИЙ "БОДЯГА-БАЛЬЗАМ С ЭКСТРАКТОМ КАЛЕНДУЛЫ" туба 50 г №1
Георг Биосистемы
62,39
Экономия при брони: -3,68 грн
Аптека копейка
Львов, ул. Научная, 51
4.4 км
КРЕМ ЛЕЧЕБНО-КОСМЕТИЧЕСКИЙ "БОДЯГА-БАЛЬЗАМ С ЭКСТРАКТОМ КАЛЕНДУЛЫ" туба 50 г №1
Георг Биосистемы
62,23
Экономия при брони: -3,52 грн
Аптека копейка
Львов, ул. Довженко Александра, 2
5.4 км
КРЕМ ЛЕЧЕБНО-КОСМЕТИЧЕСКИЙ "БОДЯГА-БАЛЬЗАМ С ЭКСТРАКТОМ КАЛЕНДУЛЫ" туба 50 г №1
Георг Биосистемы
62,84
Экономия при брони: -4,13 грн
Аптека копейка
Львов, просп. Красной Калины, 64
6.1 км
КРЕМ ЛЕЧЕБНО-КОСМЕТИЧЕСКИЙ "БОДЯГА-БАЛЬЗАМ С ЭКСТРАКТОМ КАЛЕНДУЛЫ" туба 50 г №1
Георг Биосистемы
61,40
Экономия при брони: -2,69 грн
Аптека низких цен
Львов, просп. Красной Калины, 105
6.7 км
КРЕМ ЛЕЧЕБНО-КОСМЕТИЧЕСКИЙ "БОДЯГА-БАЛЬЗАМ С ЭКСТРАКТОМ КАЛЕНДУЛЫ" туба 50 г №1
Георг Биосистемы
62,72
Экономия при брони: -4,01 грн